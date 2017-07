Președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun: „Prioritar în acest mandat este asigurarea cu apă potabilă a cetățenilor din majoritatea localităților din teritoriu”



La solicitarea cititorilor, ziarul „Unghiul” a revenit la rubrica „O întrebare pentru ….”, unde fiecare a avut posibilitatea să pună o întrebare unei persoane cu funcție de răspundere. De data aceasta, a acceptat propunerea Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni. Întrebări au fost multe, iar răspunsurile – detaliate, însă am decis să alegem doar cele mai importante, ce vizează dezvoltarea economică și bunăstarea cetățenilor. — Am auzit la radio că drumul Cornova – orașul Cornești urma să fie reparat încă în anul trecut. Cică, investiția din fondurile europene trebuia să fie de circa 180 mln. dolari. Când totuși va fi reparat acest drum?

— De fapt, este vorba de drumul orașul Cornești – Magistrala 14 – Călărași. Prima etapă e cea menționată de cititor, adică drumul de la Cornești spre Cornova. Toamna trecută a fost desemnat câștigătorul licitației și drumul va fi reparat de către Administrația de Stat a Drumurilor din împrumutul acordat de Banca Mondială. Au fost aprobate cinci porțiuni de drum, iar în luna mai trebuiau să înceapă lucrările. Urmează să ne întâlnim săptămâna aceasta cu responsabilii de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, antreprenorul care a câștigat licitația pentru a examina ultimele detalii și respectiv când începe construcția drumului. Un alt drum, care la fel, traversează raionul Ungheni și va fi reparat în anul 2018, este Pârlița – Alexeevca – Milești – Seliște. Anul acesta se elaborează documentația tehnică, iar renovarea lui este planificată pentru anul viitor. Avem un proiect pentru care am luptat mult, și anume drumul Ungheni – Florițoaia Noua – Cetireni – Alexeevca, pentru care deja a fost desemnat și câștigătorul. Este un proiect finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională cu contribuția Consiliului Raional din Fondul Rutier Republican. — A plecat un vicepreședinte, adică a fost propus în altă funcție. Ați făcut cumva evaluarea activității desfășurate de către dânsul, ca să știm cât de productiv va munci și în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu?

— Vicepreședintele Petru Gherasimov va fi demis din această funcție la următoarea ședință a Consiliului Raional. Dacă ne referim la domeniul care l-a gestionat dânsul, adică educație, medicină și cultură, atunci au fost și reușite, și eșecuri. A lucrat toată echipa aparatului președintelui raionului, de aceea nu putem să atribuim cuiva careva reușite sau să învinuim de ceva. Doar un lucru vreau să menționez: atunci când știi să îi mobilizezi pe colaboratori, se muncește. Componentele coaliției de guvernare neformală (PDM-PCRM-PL) încă nu s-au întrunit într-o ședință, nu s-a discutat dacă va fi ales un nou vicepreședinte. — În orașele Călărași, Criuleni, Glodeni, Leova au fost construite apartamente sociale. La Ungheni, când vom avea astfel de locuințe? Doar de ele pot beneficia pedagogi și medici începători, funcționari publici, familii cu o stare financiară precară.

— Proiectul despre locuințele sociale a fost lansat în anul 2012. Când am venit la conducere în 2015, nu am găsit niciun document care ar fi demonstrat că s-ar fi făcut careva pași pentru inițierea acestui proiect în Ungheni. Conform regulamentului, trebuia să existe lista potențialilor beneficiari, în așa mod finanțatorul să poată veni în teritoriu. Banii din care se construiesc locuințe sociale nu constituie un grant, ci un credit, pe care și-l asumă să îl ramburseze autoritatea publică. O altă condiție este ca Consiliul Raional să vină și cu o contribuție, care poate fi un imobil nefinisat sau un teren de construcție. Am negociat o perioadă îndelungată cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ca să ne ofere unul din căminele Colegiului Agroindustrial care e într-o stare deplorabilă. A fost o reticență din partea ministerului, după care s-a schimbat conducerea instituției. Am încercat și în altă parte, de exemplu, blocul de pe strada Națională, care se află la balanța Inspectoratului de Poliție, la fel, am discutat și cu reprezentanții Ministerului Apărării, care ar fi putut să ne ofere un teren de construcție pe strada Ion Creangă. Nu am primit un răspuns, care ne-ar fi satisfăcut. Soluția optimă ar fi totuși căminul de pe teritoriul Colegiului Agroindustrial și așteptăm cu nerăbdare să fie aprobat un nou ministru, pentru ca să reluăm negocierile. — La ce etapă sunt lucrările de construcție la apeductul finanțat din Fondul Ecologic Republican? În care localități a ajuns apa și care urmează să fie conectate lа acest apeduct?

— Dacă ne referim la aprovizionarea cu apă potabilă a cetățenilor, atunci sunt mai multe apeducte în construcție, doar că la unele aplicanți sunt primăriile, iar Consiliul Raional la fiecare dintre ele a venit cu contribuția sa. De sprijinul consiliului au beneficiat primăriile ca apeductul să ajungă și la Cornova, Năpădeni, Hârcești, Sinești, Măgurele, Cornești. În derulare este proiectul de grup Pârlița – Bușila – Chirileni, aplicant fiind Consiliul Raional. La moment se lucrează în zona Grăseni – Todirești. La proiectul respectiv consiliul a venit cu o contribuție de 1 mln. lei. Apeductul de grup magistral va uni apeductele de la Chirileni, Bușila, Grăseni, Todirești, Pârlița. La etapa următoare, pentru care așteptăm cea de-a două tranșă de bani, am aplicat proiectul pentru ca să ajungă apa potabilă de calitate din râul Prut și la Agronomovca. În urma semnării memorandumului cu Primăria municipiului Ungheni, vom putea efectua interconectarea rețelelor municipale cu apeductul de grup. Ne-am asumat angajamentul să contribuim la creșterea capacităților tehnologice ale întreprinderii, cu o singură condiție – deservirea rețelei raionale. Durează, dar în timpul apropriat laboratorul întreprinderii va fi dotat cu utilaje performante, în cadrul proiectului finanțat de GIZ în sumă de 2,7 mln. euro. — Sunt din Chirileni și mă interesează de ce nu se alocă bani pentru reparația acoperișului la grădiniță?

— Banii au fost alocați, deja trebuie să verificăm dacă au fost valorificați. Consiliul Raional își aduce contribuția pentru acele proiecte majore, care se desfășoară în localități, dar trebuie să fie clar că fiecare autoritare publică de nivelul I și II își gestionează propriile bugete. Aceasta înseamnă că grădinițele sunt în gestiunea primăriilor locale, care primesc transferuri cu destinație specială pentru aceste instituții. Primarii trebuie să aplice la diferite fonduri, să elaboreze proiecte. Noi le-am oferit posibilitatea să își facă parteneri de nădejde peste Prut, adică să coopereze bilateral cu autoritățile locale din România. E un drept asigurat prin lege de către autoritățile române, în baza acordurilor de colaborare cu autoritățile din Moldova. Dânșii pot oferi granturi pentru susținerea proiectelor sociale. Cu părere de rău, primarii noștri nu se folosesc de această oportunitate. — La Unțești este un club de haltere pentru copiii din sat, unic în raion și în republică. Știați că halterofilii au nevoie de inventar nou sportiv? Oare nu se poate de alocat bani pentru aceste necesități?

— Consiliul Raional a venit cu suport financiar pentru o deplasare la competițiile desfășurate peste hotare. Vom examina aceasta chestiune și la elaborarea bugetului pentru anul 2018 vom căuta surse necesare pentru a-i susține. Secția respectivă este o subdiviziune a Școlii Sportive Raionale, atitudinea administrației trebuie să fie alta față de aceste unități sportive pentru ca ele să funcționeze bine și în localitățile sătești. Vom clarifica situația. — În orașul Ungheni este un drum de ocolire, traseul începe pe străzile Oleg Ungureanu, Ion Creangă și Industrială. E într-o stare deplorabilă.

— Începând cu 30 decembrie 2016, a fost aprobată lista drumurile publice, naționale și locale, iar odată cu aceasta avem o listă clară a drumurilor care sunt în gestiunea Consiliului Raional. Drumul respectiv până la moment nu era în gestiunea orașului, nici a Administrației de Stat a Drumurilor. S-a decis că acesta să treacă în gestiunea Consiliului Raional. Drumul, într-adevăr, e într-o stare deplorabilă. În urma economiilor de la desfășurarea licitațiilor privind reparația și întreținerea drumurilor în anul 2017, plus mai avem și o rezervă de 1 mln. lei, vom propune modificări la planul de reparație și întreținere a drumurilor locale. Sunt sigură că se va repara anul acesta o porțiune de drum începând cu strada Oleg Ungureanu, nu doar plombarea ei, dar și acoperirea cu un strat de asfalt. — În raion sunt foarte multe localități mici şi sărace, cu oameni ajunşi pe muchie de cuţit. Sărăcia e o stare de care sunt responsabili doar cei care se află în această situaţie sau există şi o responsabilitate publică pentru bunăstarea lor?

— Responsabili sunt și cei care se află în această situație, dar o parte de vină o poartă și guvernarea. Avem încă rezerve la capitolul asigurarea cetățenilor cu locuri de muncă, ca să le dăm posibilitatea să își asigure un venit. Deseori cei care muncesc ne învinuiesc că avem foarte multe persoane care beneficiază de ajutoare sociale, iar suma lunară primită de ei de multe ori este egală cu un salariu minim. E nevoie de modificări la legislație, în așa mod aceste persoane să execute lucrări neremunerate în folosul comunității. — Ce proiecte ați lansat împreună cu echipa dumneavoastră și care sunt benefice pentru cetățeni?

— Prioritar pentru noi este aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a cetățenilor din raion. Avem o înțelegere cu primarii: Consiliul Raional să vină cu contribuția sa la toate proiectele implementare în teritoriu. Am dezvoltat un parteneriat public-privat, care a început să funcționeze bine și anume privind trecerea la o altă sursă de energie pe bază de biomasă în mai multe instituții de învățământ. Suntem al doilea raion din republică unde a fost implementat acest proiect, dar am înregistrat cel mai bun rezultat. Un alt proiect, care deja a trecut de faza inițială, este crearea centrului de management al deșeurilor pentru 3 raioane. Atunci când eram în faza de selectare a unui teren pentru construcția acestuia, am întâlnit o deschidere totală la Consiliul comunal Florițoaia Veche. A fost finalizat studiul de fezabilitate din contul GIZ. Va urma o investiție de 11 mln. euro și se dorește ca stația să înceapă să lucreze cu putere maximă începând cu anul 2021. Vom purcede la reparația drumurilor locale, vom valorifica în jur de 15 mln. lei. Ne-am propus să folosim mai mult varianta asfalt și mai puțin variantă albă. O altă inițiativă este dezvoltarea gazoductului, căci Ungheniul este cel mai slab gazificat raion. Prioritară va fi gazificarea orașului Cornești. — Cum vedeți viitorul dumneavoastră politic?

— Voi fi cu echipa care va dori să muncească și să facă lucruri concrete. Nu știu cum va fi viitorul politic, pentru mine contează oamenii cu care muncesc, comunic, colaborez și sunt compatibilă să fac lucruri frumoase. Este complicat când faci parte dintr-o formațiune politică, care la nivel central este criticată deseori, de multe ori nefondat, guvernarea care și-a asumat o responsabilitate să implementeze acele reforme ca să mențină țara pe linia de plutire.

