Președinte pe facebook?



Tweet



Tweet

Nu sunt specialistă în politică și nici nu mă aventurez să fac vreo analiză de specialitate. Fiecare cetățean are dreptul la vot și o dată ce ți l-ai exercitat ai și dreptul să fii informat, atunci când înaltul demnitar face vreo vizită în teritoriu. Dar la noi în Moldova ce se întâmplă? Iarăși un paradox și încă unul evident și destul de neortodox. Președintele Republicii Moldova a făcut o vizită de lucru în raionul Ungheni în urmă cu ceva timp. Nici o informație, nici un anunț că ar veni. Că doar nu vine în fiecare zi în raion. Chiar dacă nu a fost ales de o parte dintre noi, el este obligat să informeze populația despre agenda sa de lucru prin canalele de informare în masă. Și aici mă refer la posturile publice: TRM 1 și Radio Moldova, care au acoperire națională. Dar, președintele s-a rezumat la niște postări pe facebook și acestea făcute după vizita sa, care nu informau lumea că a lucrat în teritoriu, ci doar că se lăuda că fundația primei doamne a mai făcut reparație la o grădiniță, că la o alta a amenajat un teren de joacă, la un agent economic a făcut constatarea că produsele sale sunt calitative și la ZEL „Ungheni-Business” că e amplasată favorabil din punct de vedere geografic. Noi, unghenenii, cunoaștem aceste lucruri, mă refer la constatări, dar ne-am fi dorit să auzim soluții de valorificare a acestor întreprinderi și a altor, că doar Ungheniul nu se rezumă la acești doi agenți economici.

Să presupunem că Dodon a dorit ca vizita sa să nu fie mediatizată și să fie inopinată, atunci de ce o porțiune a unei străzi din orașul Ungheni, care are trafic intens, a fost închisă și s-a format ambuteiaj? De ce a făcut poze cum îl întâmpină lumea, mă rog, o parte, că cealaltă nu știa cine a venit în Ungheni, puteau doar presupune după mașinile cu girofaruri, cu pâine și sare? De ce a lăsat loc supozițiilor că ar fi venit cu elicopterul și ar fi aterizat la stadionul central din Ungheni? Dacă a dorit să fie atât de discret, ar fi trebuit să vină fără mașina cu numere de stat și fără convoiul de la MAI, fără întâmpinări ceremonioase și laude pe rețelele de socializare.

Domnule Dodon, v-ați pus întrebarea că un om simplu de la țară nu știe ce e facebook-ul și astfel, riscați să vă pierdeți din potențialii alegători, în rezultatul că nu comunicați despre activitatea care o realizați prin mass-media și ei nu se informează. Or, credeți că alegătorii dvs. sunt cei care utilizează facebook-ul sau că sunteți un președinte doar pe facebook? Alegătorii dvs., și nu numai ei, doar ați promis că veți fi președintele tuturor, sunt oameni vii, reali, care vor rezultate, vor să trăiască mai bine și să nu mai plece peste hotare.

You can leave a response , or trackback from your own site.