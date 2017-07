Președintele Parlamentului în vizită la Ungheni



Tweet



Tweet

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu a desfășurat astăzi, 11 iulie o vizită de lucru în raionul Ungheni. Primirea acestuia s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță. Toți cei care au luat parte la întrunire au trecut prin detectorul de metale. Nici măcar echipamentele jurnaliștilor din presa locală nu au scăpat de acest control riguros.

Pe durata vizitei, Andrian Candu a stabilit 3 întrevederi: la Consiliul Raional împreună cu consilierii raionali, primarii orașelor, comunelor, satelor, șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate din teritoriu, la Zona Economică și la Spitalul raional. Mai multe detalii referitor la această vizită citiți în ziarul ”Unghiul” din 14 iulie.

You can leave a response , or trackback from your own site.