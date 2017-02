Președinția ocolește legea: Ion Ceban, aflat în incompatibilitate, a fost angajat într-o funcție tehnică



Preşedinţia a găsit o modalitate inventivă de a-l păstra pe Ion Ceban, care este și consilier municipal, în funcţia de purtător de cuvânt al preşedintelui Republicii Moldova. După ce Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) s-a expus asupra situaţiei de incompatibilitate, Ion Ceban a fost angajat în funcţia de secretar al lui Igor Dodon, îndeplinind şi atribuţiile de purtător de cuvânt. Prin această schimbare, Ion Ceban a fost scutit de declararea veniturilor şi intereselor personale în calitate de persoană cu funcţie de demnitate publică. După ce Igor Dodon l-a angajat pe Ion Ceban, imediat după învestire, în calitate de consilier prezidenţial, cu atribuţii de purtător de cuvânt, Ruslan Flocea, secretar general al Aparatului Preşedintelui, a solicitat ANI să se expună dacă poziţia de consilier prezidenţial este incompatibilă cu cea de consilier municipal. Insitituția i-a răspuns că, potrivit Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, consilierii prezidențiali nu pot exercita alte funcţii publice sau deţine posturi de natură contractuală în cadrul autorităţilor publice. A rămas în două poziții și nu este obligat să-și declare interesele Pentru a soluţiona incompatibilitatea, dar totuşi pentru a rămâne la Președinție și în Consiliul Municipal, Ion Ceban a demisionat din funcţia de consilier prezidenţial şi a fost angajat în calitate de secretar al preşedintelui, îndeplinind şi atribuţiile de purtător de cuvânt. Ion Ceban a declarat pentru Moldova Curată că funcţia pe care o deţine este una tehnică, iar juriştii „s-au ocupat de acest lucru”, de aceea nu ştie care a fost procedura de „transformare”. Prin această trecere de la o funcţie de demnitate publică la una tehnică, Ion Ceban a fost scutit de obligaţia de a-şi declara averile şi interesele personale în calitate de persoană cu funcţie de demnitate publică. Expert anticorupţie: „Să fie soluţionată incompatibilitatea, dar nu să se schimbe statutul de funcţii” Experţii anticorupţie condamnă acţiunea juriştilor de la preşedinţie de a transforma, la alegerea lor, o funcţie de demnitate publică în una tehnică, (adică similară cu cea de paznic, administrator sau menajeră), doar pentru a păstra în funcţie o persoană favorită. „Ion Ceban deţine o funcţie în aparatul preşedintelui şi respectiv, este subiect al declarării averii şi intereselor personale. El este obligat să rezolve situaţia de incompatibilitate şi să renunțe la funcţiile de secretar prezidenţial şi de purtător de cuvânt al preşedintelui. Sau ar mai fi o posibilitate: să renunțe la mandatul de consilier municipal. Ei nu trebuie să schimbe statutul unei poziţii. Este o stare de incompatibilitate care trebuie soluţionată”, afirmă Mariana Kalughin. Experta de la Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) precizează că deși a fost angajat într-o funcţie tehnică, Ion Ceban nu scapă de obligativitatea de a-şi declara averile şi interesele personale, deoarece din acest an şi consilierii locali sunt subiecţi ai declarării. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui ţării este şi consilier municipal La rândul său, jurnalistul Vlad Ţurcanu, consilier prezidenţial şi purtător de cuvânt al fostului preşedinte Nicolae Timofti, afirmă că atât juriştii, cât şi Autoritatea Naţională de Integritate ar trebui să analizeze legalitatea transformării funcției la Preşedinţie. El menţionează că această schimbare ar putea fi problematică din punct de vedere al competenţei secretarului de a avea acces la secretul de stat. “Persoana care are acces la secretul de stat beneficiază şi de un supliment salarial de 20 la sută”, afirmă jurnalistul. Vlad Ţurcanu spune că imaginea Preşedinţiei are de suferit când purtătorul de cuvânt este şi consilier municipal. Lilia Zaharia În imagine: Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova şi Ion Ceban, purtător de cuvânt la Preşedinţie; Sursa: captură video Privesc.eu

