Primă de Paști pentru angajații de la Centrul de Sănătate Ungheni



Tweet



Tweet

De Paști, personalul de conducere și angajații Centrului de Sănătate (CS) Ungheni au primit premiu bănesc în mărime de jumătate de salariu de funcție lunar.

Chestiunea s-a regăsit în ordinea de zi și adoptată la ședința extraordinară a Consiliului Raional Ungheni de la 13 aprilie. Proiectul de decizie a inclus o notă informativă semnată de Oleg Belbas, directorul Agenției Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit documentului, în primul trimestru al lui 2017 „CS Ungheni a îndeplinit indicatorii de performanță […] nu au fost înregistrate reclamații întemeiate asupra activității profesionale ale aparatului de conducere. A fost realizat integral planul de lucru pentru trimestrul I anul 2017”.

Proiectul a stârnit nemulțumiri. Lucia Bulgaru-Mironiuc, aleasă PD, susține că instituția nu ar fi îndeplinit indicatorii de performanță la 100%: „Nu că nu cred, dar e imposibil de efectuat așa ceva. Au economii la investigații care nu se efectuează”. Și independentul Eduard Bejenari s-a dat cu părerea: „Mie nu îmi place totul acolo. Am vrea să știm care indicatori se analizează. După felul cum arată clădirea sau dacă nu sunt cozi la cabinetele unde se fac investigații, că nu sunt plângeri? Mergem acolo și vă aducem o mapă cu plângeri. Într-adevăr, acolo nu este 100% bine”. Dânsul consideră că din economiile în buget s-ar putea procura scaune pentru pacienții care stau la cozi.

A urmat un schimb de replici. Vicepreședintele raionului, Petru Gherasimov, care este responsabil de domeniul medical, a spus: „Ce e legat de economiile pe care le acumulează CS e treaba lor. Ei pot să își facă și premii, nu știu, adaos la salariu. Este regulamentul și Hotărârea de Guvern. Până când nu văd careva plângeri de la pacienți”. Lilia Scurtu, directoarea instituției, și-a apărat poziția: „Toți indicatorii sunt îndepliniți și am fost verificați de trei comisii de la CNAM”. Cu votul majorității decizia a fost adoptată.

Medicii de la restul CS din raion, autonome, nu vor beneficia de „prima de Paști”. „Noi nu prestăm servicii cu plată, deci nu avem de unde acorda astfel de prime”, a declarat Diana Vizitiu, șefa CS Dănuțeni. Potrivit dânsei, angajații instituției primesc premii de Anul Nou, de Ziua lucrătorului medical.

Conform deciziei adoptate pe 23 februarie 2017, salariul directorului CS Ungheni este de 9000 de lei. La acesta se adaugă suplimentul pentru performanţe individuale – 50 la sută din salariul de funcție și jumătate de normă pentru cumulul de funcții. Șeful adjunct are un salariu lunar de 8000 de lei, plus 50% supliment și 0,5 – venitul obținut în calitate de medic de familie. Contabilul-șef primește lunar câte 6500 de lei și 30% supliment la salariu. Șefului Serviciului economic i s-a stabilit un venit lunar de 6500 de lei, 40 la sută supliment și mai primește jumătate de salariu în calitate de jurist.

You can leave a response , or trackback from your own site.