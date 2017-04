Primăvara este favorabilă pentru agricultori



Primăvara curentă, comparativ cu cea din anul trecut, e mai târzie. Anul trecut, primele flori de prun au apărut pe la 11 martie, iar acum la acea dată a flori nici nu mirosea. Cel puțin, pe data de 24 martie, când se pregătea acest material, și doar salcia bucura privirile cu frunzulițe gingașe, iar mugurii de pe majoritatea copacilor erau gata să se desfacă. Anii se deosebesc unul de altul. Au fost, de exemplu, calde lunile februarie și martie, în 2002, în 2008 și în anul trecut. Cum apreciază specialiștii în agricultură primăvara curentă? E timpurie sau e târzie? Este suficientă umiditate în sol? Care lucrări în câmp pot fi efectuate acum?

Potrivit lui Iurie Vrabie, președintele Asociației Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, directorul SRL „Prog-Agroter”, primăvară fa-vorizează desfășurarea lucrărilor de câmp. Însă nu trebuie de tărăgănat, deoarece toți știu prea bine că primăverile la noi sunt secetoase, bate vântul, de aceea trebuie de grăbit la cultivarea solului, pentru a păstra umiditatea în sol. Dânsul a menționat că acum (conversația a avut loc în urmă cu o săptămână – nota autorului) sunt cele mai optime termene pentru semănatul orzului și mazării. În această gospodărie lucrarea respectivă deja e efectuată, se pregătește tehnica pentru semănatul florii-soarelui.

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație Ungheni, Viorel Scutaru, a numit condițiile actuale de primăvară ideale. Culturile de toamnă, potrivit lui, au iernat așa cum au iernat, dar a fost zăpadă și s-a trecut fără probleme. În același timp, deși primăvara a început cu un deficit de umiditate în stratul de sol de 2 metri, ploile recente au completat cantitatea. În prezent condițiile climatice pentru toate tipurile de culturi sunt bune.

Specialistul direcției a subliniat că întreprinderile agricole seamănă orz de primăvară și mazăre boabe. De ce avem nevoie de mazăre, dacă acum nu este conservată? El a fost de acord că, într-adevăr, piață de desfacere nu este, prin urmare, se seamănă foarte puțin. Acum, se pare, se încorporează semințele pe suprafețele care au fost pregătite pentru culturile de toamnă, dar, din cauza ploilor, în octombrie-noiembrie, care au împiedicat semănatul, au rămas neînsămânțate. Dacă în ultimii ani cu culturi de toamnă se însămânțau, în medie, 9000-9500 de hectare, în acest an agricol – doar 7300. O parte din terenuri va fi, de asemenea, semănată cu porumb și floarea-soarelui. Ce-i drept, specialiștii recomandă să se acorde atenție porumbului, deoarece floarea-soarelui sărăcește solul. Nu în zadar această floare a soarelui se recomanda să fie semănată în același loc o dată în 7 ani, ceea ce, din păcate, la noi nu se respectă, și viitorul ulei este semănat pe unele și aceleași câmpuri la fiecare 2-3 ani.

În ceea ce privește curățatul viilor și livezilor, Viorel Scutaru a explicat că referitor la fiecare cultură a avut loc un atelier de lucru, s-au învățat tehnici de tăiere în condițiile actuale, nu numai teoretic, dar și practic, direct pe teren. Lunile iunie-august secetoase din anul trecut și-au prezentat cerințele față de curățatul pomilor și formarea lor.

