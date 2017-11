Primele victime ale sezonului rece



Tweet



Tweet

Bumbăta. Vineri, 27 octombrie, în localitate sezonul rece a făcut primele două victime. Este vorba de un bărbat, originar din sat, și o femeie, cetățeancă a Federației Ruse. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este încălcarea regulilor la exploatarea aparatelor electrice (reșou electric tip deschis).

Reveniți de la muncă din Rusia, ei s-au dus în ospeție la finul de cununie al bărbatului, unde au stat la masă până după miezul nopții. „Gazda le-ar fi oferit oaspeților un reșou electric, soba fiind defectă în acea locuință. Casa de locuit, unde au fost găzduiți, reprezintă o construcție dreptunghiulară, cu dimensiunile de aproximativ 5×10 m, construită din piatră de argilă, acoperită cu foi de ardezie, și e compusă din antreu și două odăi, planșeul fiind căptușit cu lambriu din plastic, gradul de rezistență la foc III”, ne spune Vladimir Gîrbea, inspector în cadrul Direcției Situații Excepționale Ungheni.

Aproximativ pe la ora 07.40, proprietarul, ieșind afară, a observat că din canalul de evacuare a fumului de la casa unde se odihneau oaspeții ieșea fum. Știind că soba este defectă, imediat a mers să vadă ce se întâmplă. Deschizând ușa la antreu, acesta a observat un fum dens, după care a apărut și o flacără din odaia oaspeților, în zona patului și reșoului electric. Încercând să-i salveze, bărbatul a intrat direct în odaie și a constatat că pe pat nu se afla nimeni. Lichidând focarul incendiului și evacuând fumul din casă, dânsul i-a depistat pe aceștia în a doua cameră, care era în reparație, după soba de încălzit care era deteriorată pentru a fi reconstruită, la podea, fără careva arsuri termice pe suprafața corpului și semne de viață. Intervenția serviciului de pompieri și salvatori nu a fost necesară.

Lilia Covaliov, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului de Poliție, a specificat că pe cazul dat va fi pornită o anchetă. În acest context, Direcţia Situaţii Excepţionale atenţionează populaţia în vederea respectării regulilor antiincendiare, în special la utilizarea aparatelor electrice de încălzit şi sobelor.

You can leave a response , or trackback from your own site.