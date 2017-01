Primul campionat deschis la pankration



La sfârşitul lunii decembrie, la Ungheni a avut loc primul Campionat deschis la pankration. Evenimentul sportiv a fost organizat de echipa Clubului sportiv de lupte libere şi pankration Semeni, antrenori Alexandru Pânzari, Dumitru Bostan, Serghei Sorici, Ghenadie Flocea.

Potrivit lor, campionatul s-a desfăşurat în două versiuni: grapling – şi-au încercat puterile copii până la 13 ani şi combat-grapling, la care au participat sportivi de la 14 până la 18 ani. „Dacă în cadrul primei categorii nu se permitea tehnica de lovituri şi contra articulaţii, atunci în doua erau acceptate aceste tehnici, inclusiv aruncări, strangulări”, a explicat Ghenadie Flocea.

La campionat au luat parte 70 de tineri sportivi, încadraţi în cinci echipe: Sângera, Străşeni şi trei din raionul Ungheni – echipele Şcolii de sport orăşeneşti, Şcolii de sport raionale şi Clubului de lupte libere şi pankration Semeni. Reieşind din rezultatele înregistrate, unghenenii s-au învrednicit de 27 de medalii, dintre care şase fiind de aur, şapte de argint şi trei de bronz. La versiunea grapling cei care au urcat pe locul I al podiumului au fost: Laurenţiu Florea, Cristian Nica, Dumitru Lupoi din Mănoileşti, Andrei Flocea, Vasile Scurtu, Semeni, Nichita Grigoraş, Ungheni. Locul II au ocupat Ion Albu, Mănoileşti, Andrei Flocea, Nicolae Ceretean, Semeni, Rafael Verijac, Zagarancea, Kiril Costiniuc, Alexandru Dârzu, Gavril Curciubaş, Ungheni. Medaliaţii cu bronz au fost trei: Ion şi Petru Diaconu, Nicolae Ambros din Ungheni.

La combat-grapling, sportivii din raionul Ungheni au luat şase locuri I: Grigore Albu, Pavel şi Petru Andruşca, Igor Lupoi, Mănoileşti, Mihai Malai, Mihai Sasu, Ungheni. Pe locul II s-au plasat Vasile Mârza, Constantin Pădure, Zagarancea, Gavriil Ciugureanu, Mănoileşti. Doi ungheneni au urcat pe locul III – Roman Lebădă şi Iulian Rusu, Ungheni.

