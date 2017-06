Primul caz de înec înregistrat în raionul Ungheni



Săptămâna trecută, a fost înregistrat un caz de înec într-un bazin acvatic din Mănoilești. Este vorba despre un cioban de 59 de ani, care a dorit să se răcorească și a intrat în apă. Doar că așa și nu mai reușit să ajungă la mal. Martorii aceste tragedii, persoane din localitate, care la fel au venit la scăldat, spun că omul dată a ajuns până la mijlocul lacului și la un moment dat a început să strige după ajutor. Dânșii au alertat la început serviciul de asistență medicală, iar medicii au anunțat poliția. Din declarațiile martorilor, nimeni de pe mal nu s-a încumetat să sară în apă și să îl salveze din mai multe considerente: nu erau înotători atât de buni, iar locul unde a ajuns persoana era prea adânc. Andrei Racoveț, șef serviciului protecției civile din cadrul Direcției Situații Excepționale Ungheni, spune că, trupul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipa de scafandrieri și se afla la o adâncime de circa 4 metri.

Margareta Moraru, secretara Consiliului comunal Mănoilești, concretizează că persoana este de baștină din Vulpești, a muncit ca tractorist, apoi a fost angajat la o întreprindere privată. La fel, dânsa a spus că familia poate să solicite un ajutor material, mai ales că au o situație financiară precară.

Este primul caz de înec în raionul Ungheni din acest sezon estival, iar salvatorii reamintesc oamenilor regulile de comportament în apă și riscurile cu care se pot confrunta dacă acestea nu sunt respectate. Angajații Serviciului Protecției Civile recomandă părinților să nu permită copiilor mersul la scăldat, fără supravegherea celor maturi, totodată avertizează că băuturile alcoolice consumate înainte de a intra în apă, poate duce la înecul chiar și al celor mai buni înotători.

