Primul start pentru tinerii luptători



Școala Sportivă Raională Ungheni a devenit gazda unui eveniment în premieră ce s-a desfășurat vineri, 3 noiembrie. Este vorba despre turneul la lupte libere, ediția I, al Clubului Sportiv Wrestling MMA Ungheni. Circa 70 de participanți, dintre care 40 fiind discipolii școlii sportive, și-au încercat forțele. În finală au ajuns 45 de luptători. Organizatorul turneului, Ion Lazăr, antrenorul și directorul școlii sportive, ne-a menționat, că un astfel de turneu este foarte important mai ales pentru discipolii de 6-7-8 ani. „Pentru mulți dintre ei acesta a fost un start, întrucât nu au mai participat până acum la turnee. Acest stimul îi va încuraja și mai mult. Este de datoria noastră să-i promovăm, deoarece ei sunt viitorul acestui sport”, a mai adăugat antrenorul. În același timp, un alt antrenor de la aceeași școală, Sergiu Darii, ne-a comunicat că sportivii au rămas mulțumiți de acest turneu și abia așteaptă următorul. După părerea dânsului, astfel de evenimente ar trebui desfășurate mai des chiar și în cadrul instituției, deoarece prin intermediul lor se promovează acest gen de sport și un mod sănătos de viață.

În cadrul turneului s-au desfășurat 15 lupte în funcție de vârstă și greutatea participanților. La cea mai mică categorie s-au înscris participanții născuți în anii 2012-2011. Cu gretatea de 20 kg, au învins Dragoș Mihăilă, Nichita Cojocaru și Alexandru Mușchei, iar dintre cei cu 22 kg, au câștigat Cezar Rusu și Octavian Drobot. La categoria de vârstă anii 2009-2010, cu greutatea cea mai mică, 21 kg, au învins luptătorii Dumitru Grăchilă, Marius Bîrcă și Alexandru Dancu. Printre luptătorii de 26 kg s-au remarcat Iurie Guțu, Gabi Sterpu și Alexei Lazăr. Dintre cei cu greutatea de 28 kg premianți au fost Laurențiu Drobot, Mihai Marcu și Sveatoslav Manole. La cea mai mare greutate de 30 kg, la aceeași categorie de vârstă, fruntași au fost Chiril Munteanu, Marius Munteanu și Gigi Turtureanu.

La categoria de vârstă anii 2007-2008, cu greutatea de 24 kg, au fost premiați Vlad Chișlaru, Iulian Patic și Alexandru Roșca, iar la 30 kg – Nichita Păduraru, Cătălin Beșliu și Artiom Mandric. Dintre participanții înscriși la categoria de vârstă anii 2006-2005, cu greutatea de 40 kg, au câștigat Andrei Cutie și Cătălin Grinciuc, 50 de kg – Cristian Marcu și Dumitru Drobot, iar 65 kg – Adrian Guțu și Alexandru Vizitiu. Printre câștigătorii categoriei de vârstă anii 2003-2004, cu greutatea de 50 kg, s-a evidențiat Sergiu Rusu, iar la 55 kg – Stas Găleată și Tudor Fotescu. La cea mai mare categorie de vârstă, anii 1999-2000, rezultate remarcabile au obținut Iurie Gîncu și Alexandru Chiorescu.

