Prin noroi și fără iluminare stradală



Tweet



Tweet

Cetățenii vor drumuri bune oriunde

Cetățenii continuă să vină la redacție pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la starea drumurilor din orașul și raionul Ungheni. De data aceasta în acțiunea „Strada mea”, care face parte din campania de informare „Drumuri bune: oriunde” s-au implicat locuitorii străzii Burebista din cartierul Dănuțeni. Dacă e să fim mai expliciți, atunci trebuie să ne referim la locatarii celor două blocuri cu 5 nivele, care sunt amplasate la intersecția străzilor Burebista și Nicolae Iorga. Însoțiți de Dimitru Angheluță, care locuiește cu totul în altă parte a orașului, dar care spune că nu poate rămâne indiferent față de inacțiunile autorităților locale, ne-am deplasat la fața locului. Am încercat să ne punem în pielea celor care locuiesc în această zonă. O dată ce ies din bloc pentru a pleca la serviciu, școală, grădiniță sau pur și simplu în oraș pentru a-și rezolva treburile personale, practic, locatarii au o singură cale de acces – prin noroi, ocolind băltoacele pline cu apă, căci nu există nici trotuar, iar partea carosabilă a acestei porțiuni de drum nu este practicabilă. În plus, pe timp de noapte, oamenii trebuie să se înarmeze cu felinare, căci aici se termină civilizația: nu există nici iluminare stradală, dar nu sunt iluminate nici intrările în scările blocurilor. Cu 3 ani în urmă, speranța încă mai exista: cineva sus și apăsat le promitea și drumuri reparate, și alte condiții, care ar corespunde traiului într-un oraș european. La ce s-a referit interlocutorul? În vara lui 2015, în ajunul campaniei electorale pentru alegerea primarului orașului, unele lucrări de reparație a străzii cu pricina au fost făcute, doar că parțial. Cu alte cuvinte, strada Nicolae Iorga a fost reparată în variantă albă, au fost instalate câteva felinare. Ori banii s-au terminat, ori campania electorală a luat sfârșit, dar autoritățile locale au uitat de intersecția acestor străzi, așa că oamenii cum „au înotat” prin noroi până atunci, continuă și acum să facă același lucru. Dumitru Angheluță se dă cu părerea: „În unele sate primarii ingenioși au găsit soluția: contribuie primăria, agenții economici, dar și comunitatea, pentru ca să aibă un rezultat bun. Doar cu toții merităm drumuri mai bune, oriunde, deci trebuie să ne aducem aportul. Cu toate că cetățenii și așa fac, achitând taxele locale și impozitul rutier”. În curând va fi, în curând

Și de data aceasta vrem să auzim poziția autorităților locale. Și de data aceasta răspunsul este unul și același: în curând vom demara lucrările de reparație, în curând vom ilumina și acele sectoare din oraș care au fost identificate cu mult timp înainte, dar, desigur, pentru toate acestea mai trebuie și surse financiare. Aceasta ne-a comunicat Cristofor Codreanu, viceprimarul orașului, care gestionează domeniul dat. La fel, dânsul a confirmat cele spuse de cetățeni: în vara anului 2015 s-au făcut unele lucrări de reparație în variantă albă a străzii Nicolae Iorga, dar s-au oprit la jumătate de drum, cică strada Burebista cândva a avut înveliș asfaltic, evident, nu puteau să o facă deja în variantă albă. Codreanu mai zice că au un deviz de cheltuieli pentru reparația în variantă albă a mai multor sectoare de drum din oraș, printre care se regăsește și această intersecție.

Dar reprezentanții auto-rităților locale așa și nu ne-au dat un răspuns concret: când vor începe aceste lucrări de reparație ca, de altfel, și cele de prelungire a sistemului de iluminat stradal planificat pentru anul bugetar 2017. Și pentru că sintagma „în curând” încă este valabilă, deocamdată orășenii mai „înoată” prin noroi. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.