PRO și CONTRA reformării sistemului electoral din Republica Moldova



Cetățenii din orașul și raionul Ungheni consideră că sistemul electoral actual din Republica Moldova este unul imperfect și are nevoie de ajustări. Despre acesta s-a menționat în cadrul dezbaterilor publice privind reforma sistemul electoral, organizate de către AO „Promo-Lex”. Sala Palatului de Cultură a fost arhiplină, iar față în față s-au întâlnit reprezentanții a patru partide politice. La o masă comună s-au așezat Sergiu Sârbu (Partidul Democrat din Moldova) și Vasile Bolea (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), susținătorii sistemului uninominal și mixt de vot. Contra-vorbitorii lor au fost Andrei Nastase (Partidul Acțiune și Solidaritate) și Grigore Cobzac (Partidul Liberal Democrat din Moldova). Cei din urmă susțin poziția că sistemul mixt nu se va face în interesul cetățeanului, dar în interesul clasei politice discreditate, iar sistemul uninominal ar permite ca oamenii compromiși să se regăsească în componența viitoarei guvernări.

