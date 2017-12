Problemele nu ne lasă să trăim



Fără probleme viața devine neinteresantă. Cel puțin, așa se pare. Problemele se nasc pe alocuri din cauza indiferenței umane și a nepăsării, pe alocuri – din vina funcționarilor și a birocrației, uneori – din cauza sărăciei. Este gaz, da nu pentru noi

Se plâng locuitorii satului Cioropcani. Chipurile, în unele sate există în case gaze naturale, iar ei, putem spune, au fost lipsiți și de cel lichefiat. S-a întâmplat acest lucru în primăvară. Anume atunci ar fi încetat să mai vină mașina cu butelii de gaz care până atunci sosea în mod regulat în zilele de marți și joi. În sat, aproape toți folosesc anume acest gaz. Bine, spun ei, cei care au mijloace de transport se aprovizionează pe sine pe rude cu butelii, restul trebuie să plătească căruțașilor pentru că le duc și le umplu la Sculeni vreo 50 de lei, astfel încât o butelie costă mai mult de 500 de lei. Satul nostru, probabil, nu are noroc, mai întâi i-au lăsat pe toți fără lucru, apoi fără transport, adică trenuri, acum și fără gaz, a mai rămas să le închidă aerul.

Potrivit primarului comunei Cioropcani, Victor Robuleț, el e la curent cu această problemă a sătenilor și s-a interesat la firma din Bălți, care furniza buteliile, acolo ar fi apărut anumite probleme. În același timp, acei locuitori ai satului, care au mașini sau căruțe, nu refuză să ajute și pentru 20-25 de lei umplu și aduc butelia. Iar primăria, din păcate, nu poate să ajute și să organizeze un transport, deoarece buteliile sunt problematice și e periculos chiar și să le aduci. El poate doar să întrebe la firma care practica acest gen de activitate în mod legal.

Vladimir Gârbea, specialist principal în secția protecție împotriva incendiilor în cadrul Direcției Situații Excepționale din raionul Ungheni, a menționat pe scurt că trebuie să fie utilizate doar buteliile încărcate la firme autorizate, dar în raion nu există niciuna. Și stațiile de alimentare care încarcă buteliile cu gaz fac acest lucru ilegal.

În general, ne rămâne să ghicim, de ce se întâmplă așa că oamenii, în încercarea de a trăi cât de cât civilizat, trebuie să facă acest lucru pe propriul risc. Iar în caz de ceva toți se vor repezi să caute vinovatul.

