Produsele de tip fast food, shaorma și kebab NU vor fi interzise în Europa



În ultimele săptămâni, mai multe instituţii de presă au publicat știri potrivit cărora Uniunea Europeană interzice produsele fast food, cum ar fi shaorma, kebab sau gyros, deoarece acestea ar conține fosfat – un compus chimic care, folosit în exces, ar provoca boli cardiovasculare. În realitate, însă, nu este vorba de interzicerea acestor produse, ci de reglementarea utilizării fosfatului în prepararea cărnii. Cu toate că nu există nicio decizie oficială în acest sens, portalul rusesc Gazeta.ru titrează că UE a decis să interzică doner-kebab și shaorma ( ЕС решил запретить донер-кебабы и шаурму ), cu trimitere la agenţia Associated Press care informează despre nemulţumirea producătorilor de alimente în legătură cu „posibila interzicere a kebabului”, la fel şi alte surse media din diferite ţări au afirmat că shaorma va fi declarată în afara legii în UE. Informația precum că aceste produse ar putea fi interzise în UE a fost publicată și de unele instituții media de la noi. La 30 noiembrie curent, portalul Noi.md a publicat știrea Шаурму и кебаб могут запретить (în traducere: ”Produsele shaorma și kebab ar putea fi interzise”), în care se menționează că un grup de parlamentari europeni ”au înaintat o inițiativă de interzicere a vânzării produselor shaorma și kebab”. Fosfatul confundat cu kebabul În realitate, însă, nu este vorba de interzicerea acestor produse fast food, ci de reglementarea utilizării fosfatului – un compus organic folosit la prepararea cărnii pentru a i se păstra aroma și frăgezimea. Asociația Presei Independente (API) a solicitat o clarificare la această temă din partea Parlamentului European (PE). Direcția generală de comunicare a PE a precizat că nu este vorba de interzicea acestor produse alimentare, ci de faptul că oficialii europeni au elaborat o inițiativă legislativă potrivit căreia va fi permisă utilizarea fosfatului în produsele fast food, deoarece acum în legislația europeană acest lucru nu este prevăzut. ”Informația despre interzicerea kebaburilor nu corespunde adevărului. Parlamentul va vota o propunere de autorizare a anumitor aditivi în carnea folosită la prepararea kebabului (care nu sunt deloc autorizați în acest moment), dar oricare ar fi rezultatul, cu siguranță ele nu vor fi interzise, adică nu există niciun risc pentru acest sector”, se spune în răspunsul oferit pentru API de Direcția generală de comunicare a PE. Fosfatul este un compus organic folosit la prepararea cărnii, însă utilizarea fosfaților în prepararea produselor de tip shaorma, kebab sau gyros nu este permisă expres de legislația europeană actuală. Astfel, pentru a nu lăsa loc de interpretări, Comisia Europeană a elaborat o inițiativă legislativă prin care se propune să se permită utilizarea fosfaților în aceste produse alimentare. Însă Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European nu a aprobat această inițiativă și a respins prin vot propunerea Comisiei Europene, argumentând că utilizarea fosfaților în alimentație ar pune în pericol viața cetățenilor din UE, deoarece, folosit în exces, acest compus organic ar favoriza dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Parlamentul European urmează să decidă dacă se va permite utilizarea aditivilor în carnea folosită la prepararea acestui tip de produse. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS! , desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

