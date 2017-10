Program artistic de excepție de hramul satului



Grăseni. Pe 14 octombrie satul Grăseni din comuna Todirești a sărbătorit hramul localității. Primăria și Casa de Cultură au pregătit pentru localnici un adevărat program artistic. Primul eveniment de pe agenda culturală a hramului a fost întâlnirea de suflet a 35 mămici și bunici, dintre care 17 bunicuțe care au crescut mulți copii.

În cadrul evenimentului tinerele mămici au aflat de la bunicile prezente din tainele educării copiilor, despre cum era să fii tânăr odinioară. Rodica Andreiciuc, o tânără mămică și participantă la întâlnire, ne-a spus că a rămas foarte mulțumită și dorește să fie organizate asemenea evenimente cât mai frecvent.

Inițiativa îi aparține Mariei Dereș, directoarea Casei de Cultură, care menționează că ideea a apărut din dorința de a promova mamele în vârstă cu mulți copii, care au o experiență bogată de viață și au multe de împărtășit tinerei generații. Partenerii întâlnirii „Mămici și bunici cu copii mici” au fost primăria locală și Consiliul Raional Ungheni, care au oferit cadouri invitatelor, dar și o masă cu bucate tradiționale.

Mămicile și bunicile au fost încântate cu momente artistice ale formației folclorice din localitate „Busuioc”. Programul artistic a continuat în centrul satului cu un concert al interpretei Mariana Șura. În deschiderea concertului interpretei de la Chișinău au evaluat formațiile „Busuioc”, „Smărăndițele” și copiii de la grădinița locală „Auraș”. Seara s-a încheiat cu tradiționalul joc al satului.

