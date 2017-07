Proiecte mici de importanță mare



MAINOLEȘTI. În satele Rezina și Vulpești, recent, a avut loc deschiderea solemnă a terenurilor de joacă amenajate aici. Potrivit primarei Valentina Grosu, în ultimii doi ani au fost realizate cinci astfel de proiecte datorită Fundației Comunitare Ungheni.

Anul trecut, în cadrul proiectului a fost amenajat în stil rustic un teren public în Mănoilești. Aici au fost făcute două fântâni, un miniparc, s-au instalat scrâncioburi pentru copii, o nisipieră, bănci. A costat acest proiect aproape 50 de mii de lei. Proiectul a fost implementat datorită grupului de inițiativă „Speranța” în frunte cu Cristina Vizitiu. Același grup, împreună cu încă unul, „Voința”, condus de Ala Grosu, a realizat alte două proiecte, a căror coordonatoare a fost Nicoleta Diaconu. În cadrul acestora s-a amenajat un teren public în aer liber. Aici a fost construit un teatru de vară, s-au instalat 12 bănci, s-au plantat copaci și flori.

În acest an, de asemenea, au mai fost realizate două proiecte. În Vulpești s-a amenajat un teren de joacă, un miniteren de fotbal, baschet și volei, în jur s-a construit un gard. Valoarea proiectului este de 39 de mii de lei. La Rezina, de asemenea, au amenajat terenul, au făcut pe el o scenă, două scrâncioburi și un foișor. Acest proiect a costat mai scump, în jur de 68 de mii de lei.

