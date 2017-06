Promisiuni multe, fapte puține



Pe străzile Ghenadie Crestiuc și Bernardazzi din orașul Ungheni răsună ecoul bătrăneții. Câțiva locuitorii ai cartierului, cei mai mulți dintre ei trecuți deja de vârsta a doua, se plâng că până în acest moment, deși au fost solicitări în privința copacilor bătrâni și uscați, nu s-a rezolvat nimic.

După cum spun ei, promisiunile s-au sfârșit odată cu alegerea primarului pentru un nou mandat.

„În campania electorală au făcut multe promisiuni, au venit și au însemnat copacii care urmau să fie tăiați, au spus că vor izola termic pereții blocului, dar după ce și-au atins țelul au uitat de promisiuni. Eu nu-mi doresc decât un singur lucru: să se facă regulă. De ce nu au fost tăiați copacii, așa ca și cei de la fostul gimnaziu-internat sau spital? Acești copacii sunt bătrâni și putrezi, prezintă un pericol pentru casele noastre. Crengile lor stau să cadă peste geamuri, cine ne asigură despăgubirile? Una din vecine a rămas fără balcon din cauza furtunii, nici până astăzi nu a beneficiat de ajutorul promis. Dacă mâine-poimâine mai vine o furtună și acești copaci se rup cine va fi vinovat atunci de necazul nostru?”, întreabă revoltat Vladimir Cazacioc în vârstă de 87 de ani, fost polițist. Pensionarul ne mai povestește că vinovați de această problemă s-ar face și câțiva locatari, care nu înțeleg gravitatea situației și s-ar fi împotrivit tăierii acelor copaci. Mai spune bătrânul că acum fiecare om luptă pentru propriile interese: unul ar vrea mai multă verdeață, altul – lemne de foc, dar cineva trebuie să se gândească și la siguranța populației.

Copacii uscați și bătrani nu sunt singura problemă de care se plâng locatarii de pe această stradă. Nemulțumirea vine și din partea ciorilor, care sunt din ce în ce mai mulți și parcă ar fi acaparat întreaga zonă. „Problema ciorilor se află deja la ordinea zilei, cuiburile lor au împânzit copacii, fac o gălăgie infernală și o mizerie de nedescris, trotuarele arată jalnic. Mereu se plâng clientele care sunt în trecere. Să traversezi această zonă este un adevărat test, trebuie să fii foarte atent ca nu cumva să-ți cadă ceva în cap. Noi ne confruntăm cu multe probleme din cauza acestor copaci bătrâni, acum trebuie să schimbăm iar acoperișul, după ce a fost spart de crengile căzute”, se plânge una din vânzătoarele chioșcurilor din piața cartierului Tineretului. Cu toate aceste, împotriva naturii soluții nu se găsesc. Nu pot fi tăiați toți copacii ca să fie alungate ciorile, dar locatarii spun că măcar vârfurile ar trebui retezate.

Inginerul șef al ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, Nicolae Donici, vine cu lămuriri și explică cum stau de fapt lucrurile. „Într-adevăr noi am fost acum 3 ani în zona respectivă cu cei de la ecologie în urma solicitării unui locatar, am însemnat câțiva copaci mai bătrâni, dar atunci a ieșit o echipă de protestatari, care nu au fost de acord. Un întreg concert s-a iscat între cele două grupuri de locatari, iar ecologiștii au spus că nu pot face nimic până când nu se înțeleg între ei”. Mai apoi Donici a declarat că în zilele ce urmează se va lua o decizie referitor la această problemă și, indiferent de rezultat, lumea trebuie să înțeleagă că nu pot fi tăiați copacii după cum vor unii oameni și anume așa cum doresc aceștia.

