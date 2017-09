Promovăm fotbalul ca distracție



O nouă ediție a festivalului de fotbal „Open Fun Football Schools” a are loc în perioada 5-9 septembrie la stadionul central din municipiul Ungheni. De această dată în cadrul programului special Sport+Școală+Poliție au fost inclușii elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”. La concurs au fost antrenați circa 190 de copii, cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, care au fost împârțiți în 12 stații a câte 16 participanți. În mod special acest proiect este îndreptat către fete și anume promovare fotbalului în rândul acestora. Mai amănunțit citiți în ziarul ”Unghiul” de la 15.09.2017.

