Sâmbătă, 25 noiembrie, Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni a fost gazda simpozionului „Efim Junghietu – Prosopul, cartea de vizită a sufletului neamului”. Evenimentul a avut loc în memoria regretatului folclorist Efim Junghietu, originar din satul Petrești.

Galina Moraru, specialistă Secția Cultură și Turism, a spus: „Practic în fiecare toamnă desfășurăm evenimente dedicate comemorării lui Efim Junghietu: festival, conferință, simpozion sau expoziție de fotografii. Anul acesta am convenit să organizăm un simpozion cu tematica PROSOPUL, un atribut pe care îl folosim foarte des și care semnifică calea vieții noastre: de la naștere până la moarte. Până acum am avut simpozioane cu astfel de teme precum colindul, portul popular, viața și activitatea folcloristului”. Organizatorii și-au propus prin activitatea respectivă să aducă o anumită corectitudine în utilizarea acestui atribut, dar și ce semnificații are fiecare ozor țesut pe aceste pânzeturi. Tot Galina Moraru menționează că de multe ori apar situații de confuzii la utilizarea acestui atribut. Spre exemplu, un prosop pentru nași, care la Petrești se numește „de jur împrejur”, iar la Todirești „coada curcanului”, poate fi utilizat în zilele noastre la cu totul alte evenimente. Dânsa spune: „De aceea, ne dorim corectitudinea utilizării acestui articol. Vreau să vă zic că nu intenționat se încurcă, dar din neștiință. Astfel, am decis să organizăm acest simpozion”.

Vasile Iucal, directorul muzeului, a menționat: „Prosopul este mai puțin cercetat, scos în vileag de etnografi și prin acest eveniment ne-am propus să cunoaștem semnificația și valoarea acestuia – un articol ce ne-a însoțit întreaga viață, ce-i drept, în ultimii ani mai puțin”.

La simpozion au participat reprezentanții mai multor colective folclorice, profesori de istorie, meșteri populari, deci cei care au tangență cu această temă.

