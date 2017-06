Putem, dacă vrem



Vasile Cucu, locuitor al satului Florițoaia Veche, a telefonat la redacție și a spus că au început reparația drumului din sat și despre un asemenea eveniment „Unghiul” trebuie să scrie.

Despre unele detalii privind inițiativa sătenilor de a repara un sector de drum vorbim cu Sergiu Mărgărint, primarul comunei Florițoaia Veche. Dânsul a menționat că ideea, ca și necesitatea de a reabilita și a construi drumul pentru a ieși din noroi, a apărut demult. Ce-i drept, despre acest lucru ar dori să vorbească atunci când se vor încheia lucrările. Când va fi? Speră că la începutul lui iulie. Chiar s-ar planifica să sărbătorească acest eveniment.

Cu toate acestea, am continuat discuția. Deci, 20 de familii din mahala au discutat chestiunea cu privire la reparația drumului pentru a avea acces la drumul central Ungheni-Florițoaia-Unțești-Alexeevca, iar reparația unei părți a acestuia se preconizează pentru acest an. Dar locuitorii din Florițoaia nu au așteptat când vor demara și aceste lucrări. A fost întocmit devizul de cheltuieli, sătenii care locuiesc în această parte a satului au adunat câte 1500 de lei, apoi au mai dat câte 300 de lei, deoarece mai era nevoie de bani. Totodată, primăria a alocat circa 70 de mii de lei, a ajutat și Consiliul Raional, repartizând 125 de mii de lei. Primarul a menționat că drumul în variantă albă cu lungimea de 450 metri va costa 250 de mii de lei. Sunt multe exemple de acest fel care pot servi drept modele demne de urmat pentru alții, îl întreb pe Constantin Fuior, șeful Secției construcție, drumuri și gospodărie comunală a raionului Ungheni.

Specialistul a menționat că nu e la curent cu reparația drumului din sat, deoarece se ocupă de cele raionale. Dacă e vorba despre reparația drumului de acces spre Florițoaia Veche, urmează încă să se desfășoare licitația. Iar drumurile din sate? Ei nu au nimic nici cu ele, nici cu fondurile adunate de săteni. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

