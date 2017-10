Raid de amploare în Cornești



Activități de amploare au fost desfășurate de către polițiștii din Ungheni. Săptămâna trecută, angajații Inspectoratului de Poliție au desfășurat operațiunea „Poliția în stradă” în scopul prevenirii infracțiunilor și contravențiilor în localitatea Sectorului de poliție nr. 4 Cornești. În cadrul acestor măsuri au fost verificate magazine, terenuri sportive, locuri de concentrare a minorilor, drumuri publice, autovehicole, precum și gospodării ale cetățenilor. De asemenea, au fost vizitate la domicilii familii social vulnerabile, familii numeroase, delincvenți, agenți economici, precum și persoanele care dețin arme. Cetățenii au fost informați despre prevederile legislației în vigoare. Ofițerii de urmărire penală au vizitat la domiciliu victimele pe cauzele penale și le-au informat despre mersul urmăririi penale, fiindu-le înmânate răspunsuri în scris.

Polițiștii au verificat și informat agenții economici întru excluderea comercializării către minori a produselor de tutungerie și băuturilor alcoolice, fiindu-le înmânate pliante cu recomandări utile.

Conform declarației ofițerului de presă al inspectoratului, Lilia Covaliov, pe parcursul desfășurării operațiunii polițiștii au întocmit 15 procese-verbale contravenționale pentru consumul băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis, încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente, conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor circulației rutiere. Igor Vrănescu, șeful inspectoratului, a precizat faptul că astfel de raiduri sunt efectuate periodic pentru a informa cetățenii și agenții economici despre prevederile legale, precum și pentru a preveni delincvența și alte încălcări contravenționale.

