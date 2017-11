Raionul Ungheni l-au gazificat, l-au gazificat și nu l-au mai gazificat



Se pare că au trecut de mult acele vremuri, când în satele raionului Ungheni foarte activ se construiau conductele și gazele veneau în casele oamenilor. Cu timpul, acest tip de combustibil a devenit destul de scump, ca totul în viața noastră, și încălzirea caselor cu gaz este costisitoare, ca să conectezi la rețea numai aragazul la fel se cer mulți bani.

Directorul SRL „Ungheni-Gaz”, care se ocupă de distribuția gazelor în trei raioane, Sergiu Cațer, a menționat că gazificarea masivă a raionului, desigur, nu se desfășoară, dar consumatorii casnici continuă să se conecteze în acele sate, unde rețelele de gaz sunt instalate, adică, în localitățile de lângă Ungheni. Cele mai gazificate sate sunt Pârlița, Cetireni, Costuleni și Petrești. În ultimul, din contul Consiliului Raional a fost construit încă un dulap de distribuție la care se racordează noi consumatori. În același timp, în planurile pe anul viitor se numără construcția gazoductului Pârlița-Cornești. Principalul este de a găsi mijloace. Nu-i rău să se aducă gaz și la Sculeni, unde, de asemenea, există cerere și sunt consumatori potențiali.

Trezește mirare faptul că raionul Ungheni este considerat unul dintre cele mai rău gazificate din republică. Potrivit interlocutorului, conducerea raionului pe timpuri ar fi putut fi mai descurcăreață atunci când se desfășura gazificarea țării, iar acum, când s-a scumpit totul, instalarea gazoductului va costa cu mult mai scump. Interlocutorul nu este de acord că oamenii au pierdut interesul față de gaz, nu prea doresc să-și încălzească casele cu gaz, chipurile, așa ceva a fost mai demult, iar acum, dimpotrivă, oamenii trec de la combustibilul solid la gaz. În condițiile când un metru ster de lemne costă 800-900 de lei, o tonă de cărbuni – peste 4000 de lei, e mai bine să folosești gazul și să ai posibilitatea să reglezi cazanul la 40-50 de grade, făcând astfel economii. Când cazanul e pe lemne sau cărbuni, temperatura se poate ridica până la 70 de grade, apoi să scadă. Vera Buga, primara orașului Cornești, a spus că proiectul tehnic pentru gazificarea localității a fost gata cu zece ani în urmă. Apropo, anul viitor cred că sistemul de gaze, cu susținerea Consiliului Raional, totuși va fi instalat. Doritori de a se conecta în oraș sunt, inclusiv instituțiile publice – gimnaziul, școala de arte, grădinița, Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din Cornești și altele.

Poate va ajuta la soluționarea problemei privind gazificarea raionului gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău care, așa cum s-a spus la întâlnirea recentă a miniștrilor Economiei din România și Republica Moldova, va fi dat în exploatare până la sfârșitul anului 2018.

