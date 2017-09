„Răscumpărată prin iubire” de Francine Rivers



Tweet



Tweet

Din numărul din 22 septembrie ziarul „Unghiul” va veni lunar cu o porție de lectură în casele dvs. Prima noastră recomandare este romanul lui Francine Rivers „Răscumpărată prin iubire”.

Din start am vrut să fiu egoistă și să păstrez doar pentru mine această carte, stările și sentimentele ce le-am trăit, dar mi-am dat seama că aici egoismul nu își are locul. Trebuie să împărtășesc cu voi această carte. Cu sentimentele totuși nu mă împărtășesc, vă las pe voi să vi le trăiți pe ale voastre.

„Răscumpărată prin iubire” e un roman care tălmăcește poveștile biblice ale Sarei, ale Magdalenei și ale altor femei socotite păcătoase de oameni și iertate de Domnul într-o manieră artistică.

Romanul e agonia unei tinere vândute. Rab, bărbatul în a cărui grijă rămase Sarah după moartea mamei sale, o vinde, crezând că „Ducele”, care este, de fapt, un proxenet, dorește să o crească ca pe propria fiică. Când înțelege că, de fapt „Ducele” o poftește cu trupul, el este ucis cu cruzime chiar față de Sarah. Fetițele din „custodia” acestui „duce” ajungeau femei de toleranță.

Din Sarah ajunge Angel, de la New York – femeie de toleranță în Pair–a-Dice, California. Aici, o vede Michael Hosea, care o va salva din calvarul bordelului, dar și al vieții ei trecute.

De aici, din momentul întâlnirii ei cu Michael, se începe adevărata luptă între Lumină și Întuneric. Parcurge un lung drum, mustrări de conștiință, ironie față de Michael, ură, trădare etc., până redevine Sarah și până Dumnezeu o învrednicește cu divinul dar al femeii pe pământ – cel de a deveni mamă. Sarah în copilăria ei la Duce rămâne însărcinată de două ori și de două ori i se face avort, rămânând cu convingerea că ea nu mai poate avea copii.

Iată ce spunea despre „Răscumpărată prin iubire” Angela Elwell Hunt, Angela Hunt Comunications, Seminole, FL.: Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le fac ca şi scriitoare este să citesc – şi citesc mult. Unele cărţi mă învaţă, altele mă amuză, iar altele mă farmecă, purtându-mă în lumi îndepărtate. Romanul „Răscumpărată prin iubire” al lui Francine Rivers a făcut toate acestea, şi chiar mai mult. Inima şi sufletul meu au fost mişcate din temelii atunci când am rememorat lecţiile ilustrate prin povestea lui Michael şi Angel.”

Francine Rivers, autoarea romanului, și-a început cariera literară la Universitatea din Nevada, Reno. A publicat peste 20 romane inspiraționale, de dragoste și istorice, care au câștigat sau au fost nominalizate la importante premii în domeniu. Datorită succesului dobândit, a câștigat deopotrivă admirația scriitorilor și loialitatea cititorilor. Tipărite în peste 20 de limbi, romanele sale au devenit bestsellururi în multe țări unde au fost traduse.

Vă dorim lectură plăcută!

You can leave a response , or trackback from your own site.