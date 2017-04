Răsfoind amintirile cu Natalia Prodan



Pe cât de firavă și timidă, pe atât de talentată. Vorbim despre eleva Școlii de Arte Plastice din Ungheni, Natalia Prodan, care, recent, a debutat în domeniul artei plastice. Lansarea expoziției întitulate „Răsfoind prin amintiri” a avut loc la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, unde au fost prezentate în jur de 24 lucrări în acuarelă și guaș, care în mare parte sunt dedicate bunicilor.

Profesoara dânsei, Diana Ciubotaru-Viziru, a subliniat că prin tematica abordată eleva a încercat să redea acea atmosferă caldă care persistă în locul de unde pornesc rădăcinile noastre și a accentuat cu ajutorul elementelor de limbaj plastic frumusețea satului și viața rurală care menține legătura dintre autoare și familia ei.

Alături de Natalia au fost colegii și prietenii ei, profesorii Școlii de Arte Plastice Ungheni, diriginta Svetlana Năstase și profesori de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, alți invitați care au admirat lucrările tinerei pictorițe.

Raisa Cojocaru, directoarea Școlii de Arte Plastice din orașul Ungheni, a evidențiat sinceritatea și creativitatea abordate de pictoriță.

La fel, Diana Ciubotaru-Viziru a spus că Natalia sau Nătălița, cum o numesc prietenii ei, a participat la diferite activități extrașcolare, obținând rezultate frumoase. Printre ele se numără și concursul raional „Prevenirea și stingerea incendiilor” – diplomă de gradul I, diploma de participare la concursul republican „Ars Adolescentina”, concursul republican „Prevenirea și stingerea incendiilor” – diplomă de gradul I, concursul raional „Înflorit-au castanii” diplomă de gradul III, diplomă de participare și mențiune la olimpiada republicană instituțională la educația plastică.

De notat că expoziția este un eveniment dedicat celor 555 de ani de la înființarea orașului Ungheni.

