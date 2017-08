Din cei 33 de primari din raionul Ungheni, care au câștigat încrederea alegătorilor în campania electorală din anul 2015, 13 sunt la prima lor experiență.

Luna trecută s-au împlinit doi ani de când sunt în fruntea orașelor, comunelor sau satelor.

La „ceas aniversar” am decis să îi întrebăm pe aleșii locali care din angajamentele asumate atunci le-au îndeplinit și care urmează să le realizeze. Doar acestea nu au fost doar praf în ochii alegătorilor.

Dumitru Paladi, satul Bumbăta, vorbește doar în cifre: „În 2015 am reparat 550 metri de drum, în 2016 – 1 km, iar anul acesta vom repara încă 600 de metri. Timp de doi ani am susținut financiar două echipe de fotbal, avem rezultate frumoase: echipa de tineret în clasamentul raional s-a situat pe locul II și, respectiv, echipa de maturi pe locul IV. În anul trecut am pavat 100 de metri pătrați în fața Casei de sport. Am investit în reparația grădiniței de copii în jur de jumătate de milion. E puțin – ne dorim să terminăm încă un bloc pentru că pe lista de așteptate sunt aproximativ 60 de copii. Până la sfârșitul lui august trebuie să terminăm reparația blocului alimentar de la grădiniță. De lucru avem. Nu stăm cu brațele încrucișate. Îmi doresc să începem lucrările de construcție la Casa de cultură, abandonată încă în anii ‚90. Anumite lucrări au fost efectuate de predecesorul meu, dar nu e suficient. Poate în doi ani reușim să o reparăm, avem nevoie de 5 mln. lei. Am înaintat demersuri și la Consiliul Raional, și la Ministerul Culturii Republicii Moldova”.

Valeriu Morari, satul Cornești: „În 2016 am reușit să reparăm o porțiune de drum de 500 de metri și să instalăm pe străzile secundare iluminat stradal. Am evacuat câteva gunoiști neautorizate. Am pregătit proiectul pentru alimentarea cu apă și canalizare a localității, dar și un deviz de cheltuieli pentru a putea utiliza cei 240 de mii de lei alocați din Fondul Rutier pentru anul curent. Îmi doresc să reparăm Casa de cultură, care nu a fost reparată de vreo 30 de ani, dar și grădinița de copii. Banii din bugetul local nu ne permit acest lucru, deci vom aplica la alte fonduri”.

Nicolae Sirotinschi, satul Unțești: „Am făcut în doi ani atâta cât nu s-a făcut în 20 de ani. Am reparat 2 kilometri de drum. Cu ajutorul Consiliului Raional am reparat în totalitate acoperișul Casei de cultură și am continuat lucrările de gazificare. La grădiniță a fost schimbat mobilierul și lenjeria de pat, sistemul de iluminat interior. Ne putem lăuda cu un sat care are în proporție de 90 la sută iluminat stradal. Cea mai mare durere de cap este stoparea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a localității. Am investit până în prezent 2 mln. lei, dar din cauză că Fondul Ecologic a oprit finanțarea, nu putem să terminăm lucrările. Avem nevoie de încă 1 mln.700 lei. Îmi doresc să amenajăm un parc în centrul satului, ducem negocieri pentru un schimb de terenuri”.

Maria Artiomov, satul Năpădeni: „Am început cu salubrizarea localității. Din cei 18 kilometri de drum am reparat, dar și construit circa 8 kilometri în variantă albă. În prezent, se lucrează pe alte două porțiuni de drum, pentru una din ele banii sunt alocați din soldul liber al primăriei, iar cea de-a doua porțiune va fi reparată din contul Fondului Rutier. Îmi doresc multe să realizăm, însă primordial este alimentarea cu apă potabilă a localității. Au fost investiți 5 mln. lei, mai avem nevoie încă de 8 mln., care trebuia să constituie cea de-a treia tranșă din Fondul Ecologic”.