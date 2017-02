”Recit pentru o carte”



Tweet



Tweet

Gimnaziul din satul Țâghira poartă numele poetului Grigore Vieru de aproape un deceniu. În toți acești ani locuitori de aici l-au omagiat pe poet în fiecare lună de februarie. Anul directorul Căminului Cultural în colaborare cu profesorii de la gimnaziu au desfășurat concursul de poezie viereană ”Recit pentru o carte”Directorul Căminului Cultural Nicolae Cucirevi a avut grijă ca activitatea să se desfășoare cât mai sufletesc. Festivitatea a fost deschisă de elevi printr-un recital de poezie. Apoi a urmat concursul tradițional „Recit pentru o carte”. Participanții cu vârsta între 3 și 18 ani au recitat poezii, au cântat, au vorbit frumos românește despre patrie, mamă, limbă maternă. Președintele juriului, Maria Uscatu, laureată a mai multor concursuri internaționale, le-a înmânat învingătorilor diplome și cărți ale poetului, urându-le mari succese și să nu-l uite niciodată.

You can leave a response , or trackback from your own site.