În prezent pentru agricultori e o perioadă fierbinte, care întotdeauna face bilanțul anului, arată ce nu a fost făcut așa cum trebuie. Ce a demonstrat ea până în prezent în raionul Ungheni, care sunt rezultatele preliminare?

Vorbim despre acest lucru cu președintele Asociației Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, directorul SRL „Prog-Agroter”, Iurie Vrabie. Mai întâi de toate, s-a încheiat recoltarea cerealelor din prima grupă, totodată, s-a desfășurat discuitul, câteva săptămâni au lăsat buruienile să crească și au început aratul și afânarea la adâncime. Până la 20-23 august aratul se va încheia și se vor pregăti pentru semănatul culturlor de toamnă. Paralel cu aceasta, se pregătesc combinele și elevatorul de cereale pentru recoltarea florii-soarelui. Speră că până la data de 25 vor fi pe deplin pregătiți pentru recoltarea acestei culturi. Recolta, de asemenea, e mai bună decât anul trecut, deși temperaturile înalte au afectat și unele sectoare, în special, soiurile târzii de porumb.

În raion acum are loc culeul roșiilor, ardeilor și altor legume, soiurilor timpurii de struguri, prune, piersici, pere. Apropo, cine se ocupă de rapiță, a semănat-o deja pe cea de toamnă și ea a început să germineze.

Recolta de cereale din prima grupă bucură, dar întristează, deocamdată, prețurile foarte mici de achiziție la cereale. Calitatea grâului, spune specialistul, e de 50 la 50, alimentar și furajer, care, de obicei, este mai mult. Și recolta de legume din acest an e destul de bună. De exemplu, gospodăria respectivă crește roșii pentru prelucrare industrială, specialiștii au făcut tot ce este necesar pentru o recoltă bună. Atât doar că trebuie să le ducă la fabrica de conserve din Soroca, pentru că în regiunea noastră toate fabricile de conserve s-au distrus – și la Ungheni, și la Nisporeni, și la Călărași și Fălești. De industria de conserve trebuia de ocupat, acest lucru ar fi creat locuri de muncă suplimentare în sectorul agrar. Agricultorilor la fel le este greu, dar ei se gândesc cum să salveze sectorul agricol și să păstreze locurile de muncă.

Vom menționa că după recoltarea cerealelor imediat au crescut prețurile la motorină, îngrășăminte, pare destul de ciudat, dar împotriva agricultorilor a fost până și scăderea cursului dolarului – ar putea afecta negativ prețul de achiziție. Cursul e stabil – stabile sunt și prețurile, scade cursul – prețurile la fel sunt în scădere.

Potrivit specialistului principal al Direcției Agricultură și Alimentație, Tudor Șeptelici, recolta e bună, mai înaltă ca cea de anult trecut, și de grâu – în medie 35 de chintale la hectar, și de legume, deși, desigur, arșița a dus la scăderea cantității recoltate. Mai mare decât anul trecut se prevede recolta de floarea-soarelui, porumbul, de asemenea, a rodit mai bine. Se prognozează o recoltă bună de struguri, aproximativ pe 70% din suprafețe. Din cauza înghețurilor din primăvară și a zăpezii din aprilie au suferit plantațiile din văile adânci. Se pevede un conținut bun de zahăr. În general, anul pe agricultori deocamdată îi bucură.

