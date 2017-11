Redeschiderea Centrului de Sănătate Cetireni încă mai stagnează



Probabil, vă mai aduceți aminte de grandiosul proiect despre care se spunea că va face din Centrul de Sănătate Cetireni cea mai modernă, călduroasă și dotată instituție medicală. Conform acordului din 9 martie între Consiliul Raional Ungheni, Fundația Franceză „Auteuil International” și Primăria Cetireni, primul etaj al instituției urma să fie renovat totalmente, astfel că din luna octombrie să poată fi dat în exploatare. Încă în lunile de vară la lucrările de renovare au fost implicați tineri voluntari din Franța și din localitate. Circa jumătate de milion de lei au oferit donatorii francezi pentru reparația capitală a instituției. Având în vedere că suntem deja în luna noiembrie, iar de deschidere nici nu a fost vorba, ne-am adresat șefului Centrului de Sănătate, Nicolae Iachimovschi, pentru a afla în ce stadiu au ajuns cu lucrările. Încă se mai lucrează…

Deși ne-am fi așteptat ca șeful instituției să ne spună care este data deschiderii, acesta a fost destul de rezervat. Chiar dacă tavanul, pereții și podeaua au fost complet renovate, geamurile și ușile au fost schimbate, dânsul ne spune că încă mai este nevoie de retușări, atât în exterior, cât și în interior. În ceea ce privește mobilierul, acesta a rămas același. Pe unde mai cade o ușă, pe unde s-a mai rupt un picior de la scaun, dulapurile de zeci de ani, probabil, vor sluji în continuare instituției, întrucât bani nu sunt suficienți. „Sursele instituției nu avem dreptul să le investim, iar pentru mobilier și restul necesităților urmau să ne susțină primăria și Consiliul Raional, dar nu știu când va fi posibil. Cred că deschiderea va fi amânată pentru anul viitor. Acum se lucrează la sistemul de încălzire, după care mai trebuie instalată și rețeaua de aprovizionare cu apă”, ne-a relatat șeful centrului.

Referitor la activitatea instituției, directorul ne-a asigurat că programul de primire a pacienților nu a avut de suferit. Având în vedere că edificiul are două nivele, pe durata reparațiilor, toată activitatea s-a desfășurat la cel de-al doilea etaj. „Pacienții nu au avut nimic de suferit. Programul a fost același. Dar lucrătorii stau și îngheață aici, fără căldură, și blocul sanitar este încă de pe când bunica era fată mare. Din câte am înțeles de la lucrătoarele care muncesc aici de mai mult timp, suficientă căldură nu a fost niciodată. Acum sperăm ca datorită renovărilor să se îmbunătățească situația”, ne-a mai explicat Iachimovschi.

Ana Dicusar, primara satului Cetireni, s-a arătat însă mai optimistă. Dânsa spune că o soluție ar fi ca mobilierul să fie deja comandat, pe datorie, la un agent economic, care ar fi dispus să mai aștepte o lună sau două. Ceea ce ține și de alte neajunsuri, primara menționează că va vorbi cu reprezentantul fundației franceze coordonate de Philippe Chaudier. „Totodată, și primăria va interveni cu o susținere și cred că vor mai contribui și investitorii principali, din câte am înțeles, au mai rămas ceva bani în urma renovării. Eu i-am promis directorului Centrului de Sănătate că etajul renovat va fi deschis până la sfârșitul anului. Am rămas în urmă din cauza costurilor suplimentare, a fost nevoie să schimbăm complet rețeaua de termoficare, în timp ce noi preconizasem că va rămâne cea care exista deja. Totuși, sperăm cât de curând să finisăm lucrările, astfel ca centrul să-și reia activitatea la primul nivel în condiții mai bune și mai moderne”, a concretizat Dicusar.

