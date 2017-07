Reforma în spitale: reanimare sau moarte lentă



Săptămâna trecută, populația a fost anunțată despre o nouă reformă în sistemul medical. De data aceasta sunt vizate spitalele regionale, municipale și republicane. Din cele 79 de spitale existente vor apărea 19 spitale regionale și câteva cu statut de spitale specializate în capitală. În regiunea centru-vest, spitalul regional va fi cel de la Ungheni, care va avea filiale locale, adică spitalele existente astăzi la Nisporeni și Călărași. Se mai spune că un spital regional Ungheni va trebui să acorde asistență medicală de la 300 de mii până la 1 mln. de locuitori. Reforma va fi implementată treptat, adică începe luna aceasta și va dura pe parcursul a 7 ani.

„Un spital regional înseamnă că trebuie să avem un spital bun de tot. Aici trebuie să găsim cea mai bună îngrijire medicală, fiecare secție să fie dotată corespunzător, iar medicii să aibă un salariu care să îi motiveze să lucreze în țara lor, să nu aștepte mită de la pacient”, spune Liuba Popovici, pedagog-pensionară. „Înseamnă că vom fi tratați ori la Ungheni, ori la Călărași și Nisporeni, fără a avea acces la medicii din capitală”, se dă cu părerea Andrei Rotaraș, specialist în construcții.

Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, spune că este o problemă complicată, căci fiecare reformă are și plusurile, și minusurile sale. Ca fondator, din bugetul Consiliului Raional nu pot fi satisfăcute toate necesitățile spitalului. Odată cu trecerea spitalului sub umbrela ministerului, el fiind reparat și dotat corespunzător, va fi o facilitare pentru Consiliul Raional. „În curând va fi lansat programul operațional comun România-Moldova, iar una din prioritățile noastre este dotarea laboratorului din cadrul instituției spitalicești. Am orientat administrația spre fondul de dezvoltare al Campaniei de Asigurări în Medicină. Pacientului îi este indiferent din care bani s-a reparat sau s-a dotat secția cu utilaj performant, important este să i se ofere servicii medicale de calitate”, spune Guzun.

Gheorghe Ghemu, vicedirectorul Spitalului Raional Călărași, și-a exprimat dezacordul în privința transformării instituției medicale într-o filială locală. Dânsul spune că în ultimii ani s-a investit foarte mult în dotarea tehnică și infrastructura spitalului. Au fost reparate capital clădirile II și III, unde se află blocul operator, secțiile chirurgie, traumatologie, reanimare. Pe lângă aceasta mai dispun de un laborator performant, dotat dintr-un grant de circa 12 mii euro. În plus, medicii acum sunt dezorientați.

Vicedirectorul a explicat o simplă situație: vine pacientul de la 20 de kilometri distanță la spitalul din Călărași pentru ca după ce este consultat să i se spună că nu poate fi tratat pe loc, ci trebuie să se deplaseze la Ungheni. Iar aici, după câteva ore de așteptări, poate avea o surpriză: să i se spună că trebuie să meargă în capitală, la un spital specializat. Gheorghe Ghemu crede că în urma reformei vor avea de suferit cel mai mult pacienții. Ce presupune un spital regional Andrei Alexeev, directorul Spitalului Raional Ungheni, este optimist și gata pentru implementarea reformei în domeniul medical. După părerea dânsului, toate aceste schimbări vor fi doar în beneficiul pacientului. În spitalul regional se vor ocupa doar cu cazurile acute, iar filialele – cu tratarea, profilaxia bolilor cronice. La Ungheni, reforma a intrat cu pași mici, dar siguri. Trei medici de specialitate vor pleca la o stagiune în România și Turcia pentru a însuși metoda de endoprotezare, pe care vor începe să o practice și în spitalul regional. Argumentele sunt doar pentru: anual, în registrul național sunt înregistrate 12 mii de cereri pentru o astfel de intervenție chirurgicală, însă sunt satisfăcute doar 400.

La fel, reforma presupune și prevenirea nivelul de mortalitate din cauza bolilor cardiovasculare. Aceasta înseamnă că 30% din pacienții diagnosticați ar fi putut fi salvați, dacă li se acorda asistența medicală cuvenită în „ora de aur”, așa numesc medicii primele 6 ore de la debutul simptomelor accidentului cerebral vascular sau infarctului miocardic. În spitalul regional, pacienții vor avea parte de terapia cardiacă invazivă cu practicarea chirurgiei endovasculare. Cel mai important criteriu, care ar diferenția spitalul raional de unul regional sau de o filială, este și faptul că până în anul 2024 trebuie să fie aici un nou spital. E și firesc, căci în condițiile actuale, infrastructura spitalului nu permite medicilor să facă față cerințelor impuse de strategia de dezvoltare a sistemului spitalicesc. Important este că toate metodele clinice și paraclinice vor fi concentrate împreună, așa ca pacientul ajuns în unitatea de primire urgențe, în cel mult 120 minute să fie investigat și diagnosticat, pregătit pentru tratament.

Pacienții care sunt diag- nosticați cu afecțiunea oftalmologică frecventă, numită cataractă, vor avea parte de transplantul cristalinului. Spitalele republicane, la moment, nu sunt capabile să satisfacă necesitățile populației. Această metodă a început să fie implementată în spitalul raional, doar că medicul care efectuase mai bine de 100 de intervenții a demisionat.

Pentru ca să existe spitalul regional nou, ar trebui să se cheltuie circa 31,3 mln. euro, dintre care în jur de 14 mln. doar pentru edificiul propriu-zis, restul banilor fiind utilizați pentru dotarea lui. Administrația spitalului are deja o schiță de proiect, pregătită cu mult timp înainte de a ști că urmează să fie reformat sistemul spitalicesc.

