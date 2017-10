Reforme – doar pe hârtie



A trecut aproape un an de când Guvernul a decis crearea unui ghișeu unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție. La sfârșitul anului trecut cabinetul de miniștri aprobase un regulament, potrivit căruia organizarea și funcționarea ghișeului unic trebuia să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Deschiderea lui urma să simplifice procedurile, să micșoreze costurile pe care le suportă solicitantul și să elimine mai multe bariere în acest sens. După cum declarase pe atunci directoarea adjunctă al CNA, Cristina Ţărnă, ghișeul respectiv urma să reducă contactul populaţiei cu toate instituțiile vizate, cum ar fi Centrul de Sănătate Publică, Direcția Situații Excepționale și Protecție Civilă, Inspecția Ecologică și altele, ceea ce ar fi fost și o bună metodă de a preveni corupția. De asemenea, ghişeul unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție urma să sporească transparenţa în acest domeniu, prin facilitarea acţiunilor de monitorizare a respectării perioadei de examinare şi eliberare a actelor cerute de către solicitant, precum și a motivelor refuzului de eliberare a actelor solicitate. Instituțiile responsabile urmau să asigure, în mod gratuit, interacțiunea și schimbul de date automatizat între sistemul informațional automatizat de gestiune și eliberare a actelor permisive și alte date informaționale, administrate de autoritățile publice, între care: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Sistemul informațional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile". Conform prevederilor, datorită ghișeului respectiv durata obținerii autorizațiilor de construcție urma să se reducă de la 247 până la circa 100 de zile.

Unde este acel ghișeu unic?Atât în cadrul Consiliului Raional Ungheni, cât și al primăriei municipiului există de mulți ani un ghișeu unic, doar că acesta nu ar avea nicio legătură cu ghișeul care ar fi trebuit să activeze ca rezultat al reformei preconizate. Potrivit arhitectului-șef al raionului, Dumitru Cucu, ghișeul unic, care există la moment, a fost creat în urma unei decizii a consilierilor raionali din anul 2002 și ar fi fost înființat datorită unui proiect german. Acesta ar fi de fapt un birou de proiectare și perfectare a actelor pentru autorizația de construcție. Despre acea decizie de Guvern dânsul ne-a precizat că, deși ar cunoaște anumite date, până la acest moment nu a intervenit nicio schimbare. Același răspuns l-am primit și de la arhitecta ghișeului unic din cadrul Primăriei Ungheni, Victoria Cazacu. Unul din specialiștii instituțiilor vizate a precizat importanța existenței ghișeului unic sistematizat. Iar Alexandru Maler, medic igienist din cadrul Centrului Sănătate Publică, a declarat că acel ghișeu ar fi scutit oamenii de multe drumuri pe la ușile funcționarilor. Acolo s-ar fi asigurat recepționarea într-un singur punct, în cadrul autorității administrației publice locale, a informațiilor și documentelor-model necesare în procesul de autorizare a lucrărilor de construcție, iar oamenilor le-ar fi fost mult mai simplu și mai comod. Aceștia ar economisi și timp, și bani, ne-a mai precizat dânsul. Întrucât nu a mai rămas mult până la sfârșitul acestui an, cel mai probabil acel ghișeu unic a fost una din deciziile Guvernului, care apar doar pe hârtie. Dacă va mai fi sau nu organizat vom vedea în continuare, până atunci cei care au de obținut o autorizație de construcție nu au decât să se înarmeze bine cu răbdare și să-și pregătească buzunarele.

