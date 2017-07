Reforme pentru partenerii străini



Un oarecare politician ar fi declarat recent pe undeva după hotare: ”Am reușit într-un an și jumătate să punem în aplicare reforme pe care alte guvernări nu au reușit să le facă nici într-un mandat întreg. Datorită acestor măsuri, am reușit să stabilizăm țara și să creștem economia, iar aceste lucruri au fost privite pozitiv de partenerii noștri externi, dar și de instituțiile financiare internaționale”. Probabil, dânsul a avut în vedere reformele în justiție, procuratură, sistemul de pensii, mai recent – reformarea guvernului, dar și mai recent – și a sistemului medical. Însă reformele nu ar trebui să fie făcute pentru partenerii străini, ci să simtă cetățeanul de rând că și viața lui devine mai bună.

