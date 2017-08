Reparații prin alte stricăciuni



La doi ani după asfaltarea capitală a străzii Vasile Alecsandri din orașul Ungheni, găurile apar din nou. Și asta datorită intervenției Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” în urma avarierii unei conducte. Deși înaintea reparațiilor primăria a anunțat fiecare agent economic ca să-și schimbe țevile uzate, în zona respectivă au mai rămas și din cele vechi. La aproape doi ani de când a fost dată în exploatare strada nou reparată capital din contul bugetului local, aceasta a fost din nou găurită. La începutul lunii iunie s-au desfășurat lucrări de reparare a unei porțiuni de apeduct. Asfaltul a fost spart, iar în locul acestuia s-a pus pietriș. În decursul celor două luni pietrișul s-a lăsat și s-a spălat, formându-se gropi.

Atât șoferii cât și cetățenii se plâng că mereu se sapă pentru a repara țevile vechi, dar lucrările nu sunt efectuate conform normelor, iar asfaltul nu se restaurează după reparație. „Toate aceste lucrări și consecințele de după ele incomodează circulatia transportului și a pietonilor. Imediat după inaugurare, străzi finalizate după lungi chinuri se transformă din nou în tranșee, pentru cine știe ce lucrari la care nu s-a gandit nimeni înainte. În timp ce noi stricăm mașinile, constructorii iau banii și dispar, fără să fie amendați pentru ce lasă în urmă”, se revoltă conducătorul auto Ion Pînzari.

În acest caz am consultat opinia viceprimarului municipiului Ungheni, Cristofor Codreanu, care ne-a explicat de ce durează atât de mult reconstrucția porțiunii afectate. „Discuții similare ducem practic de fiecare dată la ședința operativă de la primărie că toți agenții economici, care au la deservire rețele inginerești subterane și execută lucrări de terasament, sunt obligați, după lichidarea problemelor, să restabilească carosabilul la poziția lui inițială. Pentru că porțiunea de stradă să poată fi acoperită cu îmbrăcăminte asfaltică, se cere o anumită perioadă de timp pentru a fi compactată, ca ulterior să se încheie un contract cu agentul economic, care fabrică asfalt, după care este restabilit drumul. Acest proces cere aproximativ 40-45 de zile”, ne-a declarat viceprimarul.

De asemenea dânsul a mai adăugat faptul că ÎM ”Apă-Canal” a apelat la ajutorul primăriei, ca atunci când se vor efectua lucrările de plombare să restabilească și acea porțiune contra cost. Din lipsa rezervei de asfalt, primăria nu a putut să încheie acest acord. Acum urmează ca „Apă-Canal” să contracteze antreprenorul care se ocupă cu producerea asfaltului, dar urmează și o perioada de așteptare, pentru că fabrica de asfalt nu poate fi pornită pentru 200, 300 kg, precum ne-a mai explicat viceprimarul.

Directorul ÎM „Apă-Canal”, Petru Scutaru, a precizat că porțiunea de drum afectată de pe strada Vasile Alecsandri va fi reparată în decursul zilei de 7 august. Acesta a mai menționat faptul că deja există un contract cu agentul economic care va desfășura lucrările de asfaltare. Directorul ne-a mai spus că i-a fost greu să găsească agentul economic care să asfalteze porțiunea de stradă întrucât este una foarte mică. Având în vedere că luni, 7 august, condițiile meteo nu au fost favorabile asfaltării, lucrările au fost amânate până miercuri. Deși viceprimarul orașului Cristofor Codreanu a menționat că agentul economic respectiv este obligat să aducă porțiunea de drum la forma sa inițială, lucrările efectuate nu par să îndeplinească această condiție. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

