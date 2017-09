Repetarea, mama… chinurilor



Destul de des în ultimul timp aud lamentările oamenilor că, chipurile, nimeni nu reușește să susțină examenele pentru permisul de conducere la Secția de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto Ungheni din prima încercare. Se plâng că mașina pe care trebuie să o conducă pe poligon, să urce pe estacadă, să intre în garaj, să parcheze automobilul în oraș, de multe ori s-ar blocha, din care cauză se calculează multe puncte de penalizare și absolvențili școlilor auto ar fi nevoiți să facă mai multe încercări la fiecare tur.

Chiar ieri Reveca Malanciuc, o locuitoare din Berești, ne-a povestit un caz greu de crezut. Fiul ei aici, la Ungheni, ar fi încercat să dea examenele de multe ori. De fiecare dată ar fi fost nevoit să vină de la Chișinău, unde lucra, uneori își cerea voie de la serviciu, de fiecare dată a cheltuit 100 de lei pe drum și tot atâta plătea pentru examen. Ce-i drept, fiul ei a fost norocos — a plecat cu Green Card în SUA. Cică, acolo a fost doar la o consultație, iar în ziua următoare a susținut examenul de conducere și imediat a obținut permisul. Chipurile, el i-a trimis o fotografie a documentului pe viber, iar ea a plâns de bucurie – în sfârșit! Femeia e nedumerită, cum de se întâmplă așa, că acasă nu a putut să susțină examenul, iar acolo a reușit. Deci, care e cauza, de ce absolvenții școlilor auto nu pot susține examenul la conducere din prima încercare? Poate i-au învățat rău? Sau la școli acum merg doar codași? Și secția de înmatriculare a transportului astfel își formează bugetul? Sau sunt severi examinatorii, care, potrivit celor care au apelat, ar da indicație să oprească acolo unde e interzis, să parcheze de-a lungul drumului când toate mașinile stau de-a curmezișul, așa s-ar lupta pentru siguranța circulației? Nu știu cât de corect este, dar se spune că în capitală este mai ușor să susții examenul, acolo se stabilește un traseu din punctul A în punctul B pe care trebuie să-l parcurgi. Deci care e cauza? În opinia specialistului documentare a accidentelor rutiere în cadrul Inspectoratului de Poliție, Sergiu Noroc, dacă cursanții învață bine, atunci dau și teoria, și practica, obțin permis, iar dacă nu, atunci poate ceva s-a scăpat din vedere. În ce privește faptul că acum examenul îl primește doar un angajat al secției de înmatriculare a transportului, așa a decis Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, că în comisie trebuie să fie doar reprezentantul lor.

Președintele filialei Ungheni a Uniunii Conducătorilor Auto, a cărei școală este considerată una dintre cele mai bune, Andrei Cozmoloci, a vorbit laconic. Chipurile, nu are ce spune, el nu știe cum susțin examenele cursanții lor, pentru că pe ei nimeni nu îi informează, nimeni nu le spune despre aceasta, iar el nu ar avea dreptul de a apărea în această secție. În același timp, ei pregătesc cursanții cu mașini bune și moderne, le predau cursul complet. Dacă ei atât de rău îi învață, să trimită cursanții înapoi, îi vor instrui pe cont propriu. În plus, cum poți să spui că elevii sunt slab pregătit, dacă angajații școlii nici nu sunt incluși în comisie.

Din păcate, la Secția de înregistrare a transportului și calificare a conducătorilor auto nu am reușit să sunăm la mijlocul lui august, când se pregătea articolul – telefoanele 34517 și 33952 nu au răspuns, numai o dată cineva, la cel de-al doilea număr, a spus că șeful se află în concediu, iar cel care-l înlocuiește va fi doar mâine. Dar nici mâine, nici poimâine, nici „răspoimâine” telefoanele nu au răspuns. Cu toate acestea, să sperăm că cineva dintre specialiști va răspunde și va pune toate punctele pe „i”.

