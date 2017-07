Responsabilii s-au autosesizat



Locuitorii străzii Grigore Adam, Ungheni ne-au comunicat bucuroși că stâlpul deteriorat a fost schimbat. După ce vinerea trecută am postat fotografia cu pilonul pe care sunt suspendate liniile aeriene de curent electric, aflat într-o stare deplorabilă, iar Valeriu Brânză, directorul SA „Red -Nord”, filiala Ungheni, a promis că va fi schimbat săptămâna viitoare, a fost înlocuit cu unul nou chiar a doua zi după semnalarea problemei. Ion Budac, proprietarul casei în preajma căreia să afla acest pilon de lemn, spune că a scris patru demersuri în adresa întreprinderii date. De fiecare dată i se spunea că astfel de stâlpi în raion sunt mulți și trebuie să mai aștepte.

