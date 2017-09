Rezultatele sunt cartea de vizită a campionatului de fotbal



Duminica trecută, echipele de fotbal din raionul Ungheni au desfășurat meciurile din cadrul celei de-a 4-a etape a campionatului, în care din nou i-au bucurat pe suporteri cu performanțe.

Cel mai mare interes l-au trezit două confruntări care au avut loc pe stadionul din orașul Ungheni. În prima au jucat reprezentanții Poliției de Frontieră (DR Vest) și echipa din Mănoilești. Grănicerii au fost un pic mai norocoși și au obținut prima lor victorie în campionat – 4:2.

Al doilea meci le-a dăruit spectatorilor o feerie de goluri, în care nu era loc pentru calcul și pragmatism, ci au fost marcate goluri, unele destul de spectaculoase. Campioana en-titre s-a întâlnit cu echipa înflăcărată și disciplinată din Sinești și a obținut o victorie majoră – 10:5. În pofida acestei înfrângeri zdrobitoare, vom menționa băieții din zona Culei care au jucat în acel meci de fotbal cum au știut ei, dar nu au căutat vinovați în persoana arbitrilor și nu au provocat adversarii, așa cum fac uneori alte echipe. Au jucat cum au putut și acest lucru trezește respect.

Își continuă mersul sigur echipa din Costuleni – 4 victorii în 4 meciuri. Exact ca „Juventus ” la campionatul Italiei! De această dată, fotbaliștii din Costuleni s-au descurcat ușor pe teren propriu cu echipa din Boghenii Noi – 10:2.

Fotbaliștii din Bumbăta au jucat în Măcărești și, de asemenea, nu au avut probleme cu echipa locală, care abia se adaptează la noul campionat – 7:1.

Urma să fie important în etapă meciul din Sculeni, însă reprezentanții echipei din Zagarancea au cerut să fie amânat meciul și solicitarea a fost acceptată.

Etapa a 5-a este programată pentru duminică, 24 septembrie. Cel mai mare interes îl provoacă meciurile în care echipele din Ungheni vor juca în deplasare: „Attila” – în Mănoilești, iar DR Vest – în Bumbăta. Veniți pe stadioane să vă susțineți echipele!

