Ploile de săptămâna trecută au fost un adevărat test pentru sistemul de scurgere din orașul Ungheni, despre care în urmă cu un an și jumătate se vorbea cu atâta mândrie. Proiectul pentru care Fondul Ecologic era dispus să aloce 4 milioane de lei a devenit o problemă pentru locuitorii de pe strada Ștefan cel Mare, iar strada Decebal a fost invadată de bălți. Ceva timp în urmă autorităţile locale se lăudau că oraşul va avea cel mai bun sistem de scurgere a apelor pluviale, acum în privința acestora apar mai multe semne de întrebare. Pe lângă faptul că acele rigoli au fost lăsate de izbeliște fără a fi acoperite și calitatea materialelor folosite la construcția lor este una îndoielnică, acestea nu-și îndeplinesc nici măcar funcția pentru care au fost realizate.

„La fiecare ploaie mai consistentă, șoseaua se umple de bălți, apa nici măcar nu ajunge la scurgere, întrucât rigolele sunt mai înalte decât partea carosabilă. Înainte să facă aceste „scurgeri”, așa cum le zic ei, nu era atât de multă apă în zona școlii. Era un drumușor bătătorit, pe aici, unde au făcut podul asta, mergeam și nu aveam nevoie de ciubote. Rigolile astea, cum stau ele neacoperite, sunt un adevărat pericol pentru copii, ei aleargă, se joacă, nu sunt atenți, oricând se poate întâmpla o nenorocire. Dar ce să-i faci, noi suntem neputincioși, cei mai mari decid. Așteptăm de la ei o minune”, s-a plâns Mihail Suceveanu, părintele unui copil care învață la Școala Primară „Spiridon Vangheli”.

Dacă despre capacele acestora s-a mai discutat cu viceprimarul orașului, Cristofor Codreanu, într-un articol mai vechi, acum am cerut și părerea arhitectului Vlad Savin, referitor la corectitudinea proiectării și respectarea acesteia de către antreprenorul care s-a ocupat anterior de scurgerile cu pricina. Pentru început acesta a ținut să precizeze, că el în calitate de arhitect nici măcar nu le poate numi rigole. „Ceea ce avem noi la moment sunt niște coveți de beton, că altfel nici nu le pot spune. În niciun caz nu pot fi numite rigole. Către ele nu duce apa, nu este sistematizarea verticală de scurgere a apelor și problema nu a fost rezolvată. Ceea ce pot afirma cu precizie este faptul că la moment rigolele nu sunt funcționale, fiindcă ele nu au fost terminate. Dacă proiectul era dus până la sfârșit și apărea problema respectivă, atunci chiar se putea pune întrebarea la ce s-au mai cheltuit atâția bani. Da, într-adevăr, o parte din banii preconizați au fost cheltuiți, a fost o investiție, un deranj pentru cetățeni, dar din cauza faptului că au fost observate din start că lucrările sunt de cea mai proastă calitate, construcția a fost stopată. Momentan la aceste rigole lucrează un alt agent economic. Au fost acoperite deja o mare parte pe strada Ștefan cel Mare, dar mai au mult de muncă. Știți cum este, mai bine faci totul de la început decât să repari ce au stricat alții. Aceasta este problema cu care ne confruntăm acum. Eu personal sunt mirat că a fost cineva de acord să continue mai departe ceea ce a început fostul antreprenor”, a conchis specialistul.

Despre cum va fi salvat acest proiect și dacă va exista până la urmă cel mai bun sistem de scurgere a apelor pluviale, nu ne rămâne decât să așteptăm. Cât timp va mai dura deranjul încă nu se știe. Un singur lucru e sigur, într-o bună zi ele vor fi finisate sau cel puțin așa ne-a asigurat arhitectul.

