Rusia și Turcia – chemate în instanța de judecată



Cert e că procesul de judecată nu a fost unul adevărat, ci înscenat de elevii clasei a XI-a de la liceul „Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni, care au fost în rol de judecători, procuror, avocat, pârâți, parte vătămată și martori. Astfel au însușit lecția „Războiul ruso-turc, 1806-1812, care a finalizat cu anexarea Basarabiei”. Evenimentul a avut loc într-o sală veritabilă de judecată, din incinta Judecătoriei Ungheni. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 31.03.2017.

