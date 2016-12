Rută locală pentru locuitorii oraşului Corneşti



Tweet



Tweet

Curând, locuitorii Corneştiului ar putea să se deplaseze dintr-o parte a oraşului către alta cu ajutorul microbuzului. De altfel, o astfel de iniţiativă este în premieră pentru această localitate, care nu a avut în ultimii 20 de ani vreun transport public local. Orăşenii au salutat intenţia. „De mai mulţi ani se tot vorbeşte să fie pus în circulaţie transportul orăşenesc, dar iniţiativa aşa şi nu a fost realizată. Sunt în vârstă şi îmi este foarte greu să merg la spital, piaţă sau oficiul poştal, pentru că distanţa nu este mică, iar pe mine mă dor picioarele”, spune pensionara Lidia Negară. Pentru a se deplasa prin oraş femeia fie aşteaptă microbuzul de rută Ungheni-Corneşti, fie roagă să o ajute vreun vecin care are maşină.

Corneştenii s-au adresat autorităţilor publice locale cu propunerea de a institui ruta şi doar acum se pare se întrevede punerea ei în aplicare. Potrivit primarei Vera Buga, o iniţiativă în acest sens este pe cale de a se realiza începând cu a doua jumătate a lunii decembrie, iar costul unei călătorii ar putea constitui 2,5 lei, fără TVA. „Apreciem orice iniţiativă realizată în beneficiul oamenilor din localitate. Mă interesează propunerile venite din partea localnicilor şi aş fi vrut să ştiu şi părerea cu privire la itinerarul schiţat”, a punctat ea.

Microbuzul va avea un itinerar de vreo 5 km, cu 13 opriri. Deocamdată un singur microbuz va fi pus în circulaţie. Corneşteniii speră însă că în zilele de piaţă, atunci când mai mulţi oameni au nevoie de transport, să fie schimbat microbuzul pe autobuz. La moment, sunt în curs de pregătire a documentelor necesare cu compania care a câştigat licitaţia – SRL „Uncom-Grup”, cu care a fost semnat deja contractul de prestare a serviciilor de transport. O decizie în acest sens a fost adoptată şi de către aleşii locali.

Vicepreşedintele raionului Ungheni, Alexandru Brânză, a aflat pe reţelele de socializare despre intenţia corneştenilor: „La Consiliul Raional nu s-a adresat nimeni cu această problemă, deşi e de competenţă locală”. Vicepreşedintele speră că agentul economic care va presta serviciile în transport va avea călători, iar călătorii vor avea parte de servicii de calitate.

You can leave a response , or trackback from your own site.