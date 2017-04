S-a promis – am râs, s-a calculat – am plâns



Mulți pensionari sunt nemulțumiți de mărimea noilor pensii „indexate” de pe 1 aprilie curent. Nemulțumirea lor nu va schimba nimic, deoarece s-a știut că vor fi indexate doar cu 6,8%, ceea ce înseamnă 68 de lei la o mie. În legătură cu acest fapt, beneficiarii de pensii sunt îngrijorați: ce va fi cu suportul de stat în mărime de 180 de lei.

Ungheneanca Elena Gurdiș spune că are o pensie de 1451 lei și împreună cu suportul de 180 primea 1631 lei. După indexarea pensiilor cu cele 6,8% promise, a primit 1550 de lei fără câțiva bani. Dar dacă vor fi retrași 180 de lei pe care au dreptul să-i primească beneficiarii de pensii mai mici de 1500 lei, va ridica cu 80 de lei mai puțin decât primea până acum. Și ce-i cu valorizarea misterioasă de care trebuie să beneficieze, deoarece s-a pensionat în anul 2005 , dar pe care așa și nu a văzut-o?

Ludmila Curennaia, direcatoare adjunctă a Casei Teritoriale Asigurări Sociale Ungheni, a explicat, cu referire la Legea nr. 147 din 17.7.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, art. V. (2) că, în cazul în care, după indexarea pensiilor, mărimea pensiei indexate va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre suma totală a pensiei şi suportului financiar de stat de până la indexare şi cuantumul pensiei indexate.

De menționat că persoana, ca în acest caz, va primi în total suma pe care o primea până la idexare, adică, pensia de 1550 lei și 81 de lei din suport, în total 1631 lei. Reiese că statul a efectuat indexarea promisă, iar omul din ea nu a primit nimic.

Referitor la valorizare interlocutoarea a explicat că ea înseamnă indexarea venitului mediu lunar asigurat primit începând cu 1 ianauarie 1999 și se calculează ținând cont de coeficientul creșterii salariului mediu lunar în economie pe parcursul perioadelor asigurate până în anul precedent anului stabilirii pensiei. Coeficientul valorizării pe fiecare an se stabilește de către Guvern în fiecare an pe 1 aprilie.

Noi nu vom reuși să înțelegem cum se face valorizarea, tot așa cum nu vom reuși să pricepem cu mintea noastră „secretul” calculării pensiilor, de aceea nici nu vom încerca. Știm cu exactitate un lucru: muritorii de rând doresc ca pensiile să le ajungă să trăiască, iar pe stat altceva îl neliniștește – să nu plătească prea mult, deoarece bani nu sunt.

