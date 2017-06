S-a stabilit programul taberelor de odihnă



Trei tabere de odihnă își vor deschide porțile în această vară pentru copiii din raionul Ungheni.

Tabăra „Codreanca” din orașul Cornești va fi cea care va da startul pe data de 17 iunie, aceasta va activa în 5 ture și va găzdui un număr de 450 de copii. La tabăra ”PlusArmonie” din municipiul Ungheni se vor odihni 262 de copii în 3 ture începând cu data de 19 iunie. Tabăra „ProSănătate” din satul Rădenii Vechi oferă 909 locuri pe durata celor 3 ture.

În raion în acest an pentru odihna de vară a copiilor din bugetul de stat a fost alocată suma de 2308,7 mii lei, fiind puse la dispoziție 1410 bilete. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, 25% din totalul biletelor vor fi acordate gratuit. Cele 352 de bilete vor fi distribuite copiilor orfani, din familii defavorizate, copiilor din centrele de plasament temporar sau celor plasați în serviciul de tip familial, copiilor din familiile numeroase, copiilor aflați sub tutelă/curatelă, celor ale căror părinți sunt pensionari sau cu dizabilități, copiilor veteranilor de război, celor cu performanțe în studii. 1058 de biletele rămase vor fi repartizate sindicatelor de ramură urmând ca acestea să fie vândute la 20% din cost, adică, cu 327 lei. ”Planul conform căruia vor activa taberele de odihnă a fost stabilit și sperăm ca și copiii să aibă parte de o vacanță cât mai reușită, așa cum o merită fiecare, pentru aceasta ne-am dat silința ca totul să fie pregătit până la cel mai mic detaliu, astfel încât și părinții copiilor să rămână mulțumiți”, a declarat Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni. În ceea ce privește pregătirea taberelor lucrările deja au început, astfel încât până la începutul lunii iunie totul să fie gata. „Noi am demarat deja reparațiile curente, avem de făcut și investiții majore, dar la momentul actual nu sunt finanțe. Încercăm totuși să ținem cont de prevederile și prescripțiile înaintate de serviciile de evaluare. În prezent suntem în căutare de cadre pedagogice și medicale, dar și de lucrători. Avem nevoie de muncitori care să efectueze reparațiile, dar aceștia sunt foarte greu de găsit în Rădeni Vechi, oamenii nu prea vor să muncească, se mulțumesc cu ajutoarele sociale”, a declarat Rodica Lupu, directoarea Taberei de odihnă „ProSănătate”.

Pe lângă taberele staționare, Gimnaziul „Anatol Popovici” din Boghenii Noi și Gimnaziul Sinești vor organiza tabere cu sejur de zi în perioada 01-14 iunie. De acest sejur vor beneficia 45 de copii, urmând ca toate costurile să fie acoperite din resursele financiare care din motive obiective n-au fost întrebuințate la alimentația copiilor din clasele primare pe parcursul anului de studii 2016-2017.

