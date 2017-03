„Să protejăm apa pentru generațiile viitoare”, spune Natalia Borș, directoarea-adjunctă pe producere ÎM „Apă-Canal” din Ungheni



Ziua Mondială a Apei (22 Martie) a fost sărbătorită anul acesta într-un mod inedit la Ungheni. ÎM „Apă-Canal” din Ungheni a organizat, cu acest prilej, Ziua Ușilor Deschise la Stația de Tratare a Apei și la laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice. Despre acest eveniment, dar și despre situația întreprinderii la moment, problemele cu care se confruntă și noile perspective de dezvoltare, am discutat cu administrația ÎM „Apă-Canal” din Ungheni. — Ziua Ușilor Deschise la Stația de Tratare a Apei și la laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice este un eveniment nou pentru orașul Ungheni. Care este scopul organizării lui?

— Această zi este o oportunitate pentru noi, furnizorul de apă – ÎM „Apă-Canal” din Ungheni, de a readuce în atenţia opiniei publice importanţa apei, pornind de la asigurarea vieţii şi sănătăţii umane, hranei, energiei, precum şi ca factor de mediu şi element primordial. Noi consumăm apa, dar puțini dintre noi cunosc calea pe care o parcurge apa până a ajunge la robinet, la consumatorul final. Ne-am propus să informăm locuitorii orașului Ungheni despre procesul tehnologic de tratare a apei. De asemenea, am oferit posibilitatea realizării unor analize chimice gratuite a apei din fântânile unghenenilor.

— Ați putea să ne descrieți pe scurt, care este totuși calea pe care o parcurge apa până a ajunge la consumatorul final?

— Asigurarea consumatorilor cu apă potabilă este un proces complicat care presupune mai multe etape. Creată în anul 2000, ÎM „Apă-Canal” din Ungheni are drept scop captarea, epurarea, distribuția apei potabile. Peste 140 muncitori lucrează 24 din 24 ore, pentru a asigura ca apa potabilă să ajungă în casele unghenenilor. Pentru început apa este captată din râul Prut și transportată cu ajutorul pompelor la amestecător, unde apa brută este amestecată cu coagulant (sulfat de aluminiu). Apoi apa este transportată spre decantor unde are loc procesul de sedimentare a impurităților și limpezirea ei.

Etapa următoare este filtrarea. Apa trece prin două straturi de filtrare – prin stratul de nisip de cuarț și prin stratul de polimer beton. Apa filtrată, gravitațional, este acumulată în rezervoarele de contact, unde are loc procesul de clorinare (clor).

Tot procesul tehnologic de tratare a apei este investigat de laboratorul întreprinderii non-stop. După efectuarea investigațiilor de laborator, apa potabilă este transportată în rețeaua de distribuție a orașului.

— Apropo, de calitatea apei furnizate de întreprindere, corespunde şi standardelor internaţionale?

— Întreprinderea municipală foloseşte tehnologii noi de curăţare a apelor şi furnizează consumatorilor apă potabilă în regim non-stop, până la 6000 metri cubi în 24 ore. Grație dotării, totalmente, cu utilaj modern de investigare a apei, avem posibilitatea să efectuăm analiza fizico-chimică și microbiologică a apei pe care o furnizăm și putem afirma că apa potabilă furnizată unghenenilor corespunde tuturor normelor în vigoare.

— Care sunt provocările la adresa întreprinderii pe care o gestionați și care sunt noile perspective de dezvoltare?

— Pe parcursul ultimilor ani au fost efectuate un șir de măsuri pentru îmbunătățirea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Printre acestea sunt: reabilitarea Stației de Tratare a Apei cu utilaj modern, extinderea și reabilitarea rețelelor de apeduct, construcția rețelelor de canalizare, înzestrarea parcului auto cu tehnică și autospeciale moderne. La moment lucrăm la extinderea rețelelor de canalizare. Suntem la prima fază de implementare a proiectului finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Însă, vreau să adaug că, atunci când vorbim despre problema asigurării cu apă potabilă, o atenție deosebită trebuie acordată nu doar creșterii productivității și unei distribuții mai bune a apei, dar și economisirii resurselor existente. În acest sens, întreprinderea municipală îndeamnă consumatorii să utilizeze cât mai rațional apa potabilă. Eforturile noastre, ale întreprinderii, ca producător de apă potabilă, nu sunt complete, dacă nu reuşim să sensibilizăm utilizatorii de apă şi cetăţenii, în general, privind necesitatea protejării ei. Cu toţii folosim apă și împreună trebuie să o protejăm pentru generaţiile viitoare!

