Mă miră situația și nu înțeleg de ce oameni instalați și plătiți de stat să prevină, să cerceteze și să judece fapte de corupție își scriu casele, apartamentele, mașinile, terenurile, afacerile pe părinții bătrâni și alte rude, unele dintre care chiar plecate peste hotare, dar nimeni nu se sesizează. Mă miră situația și nu înțeleg de ce oameni politici și de stat își creează în jurul lor cercuri de influență și de apărare din penali și adevărați bandiți de drumul mare, dar nimeni nu se întreabă de ce aceștia mai stau la libertate. Mă miră situația și nu înțeleg de ce închisorile sunt ticsite cu oameni care au săvârșit fapte de bănuți, iar cei care fură milioane și miliarde sunt condamnați la doi-trei ani cu suspendare… Să vezi și să nu crezi!

