Salvatorii instalează puncte de reabilitare pe timp de caniculă



Odată cu creșterea temperaturilor în scuarulul „Grigore Vieru” din orașul Ungheni a fost amplasat un punct de reabilitare pentru cetăţenii care se află în stradă în orele de vârf ale zilei. Acesta a fost instalat de Direcția Situații Excepționale. Punctul de reabilitare va funcţiona pe parcursul zilelor cu temperaturi ridicate, în intervalul orelor 11.00 – 18.00. Oamenii pot veni aici pentru a bea apă şi a se proteja de soare. În caz de necesitate, salvatorii vor acorda primul ajutor calificat.

