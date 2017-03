Sănătatea a devenit mai scumpă



Catalogul tarifelor unice în medicină a fost modificat, iar preţurile pentru serviciile medicale au crescut, la unele poziţii de câteva ori. Această majorare nu va afecta persoanele asigurate: salariaţii, categoriile asigurate de stat şi cei care îşi procură poliţă în mod individual. Dimpotrivă, o vor simţi pe pielea proprie moldovenii care nu achită prima de asigurare medicală. Oleg Belbas, şeful Agenţiei Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), consideră că această modificare va responsabiliza oamenii care până acum nu şi-au cumpărat poliţa. Dacă aceştia se vor îmbolnăvi şi se vor adresa medicului, vor achita preţuri majorate de la 100 până la 300%. Dacă până acum vizita la medicul specialist costa 21 de lei, după majorare – deja 91, costul unei zile de internare în secţia reanimare s-a majorat de la 500 de lei la 1000, în secţia reumatologie pentru adulţi o zi de spitalizare costă 251 de lei faţă de 144 cât era anterior, iar o zi-pat în secţia terapeutică – puţin peste 200 de lei sau cu 65 mai mult. Intervenţiile chirurgicale devin şi ele mai scumpe. De exemplu, o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a amigdalelor va costa 1007 lei în loc de 82. „Probabil, Ministerul Sănătăţii a ajuns la concluzia că preţurile adevărate trebuie să fie acestea”, subliniază Belbas.

La moment, CNAM negociază preţurile de contractare a serviciilor medicale în conformitate cu noile tarife. Totuşi, se pare că bugetele instituţiilor medicale nu vor fi modificate. Oleg Belbas consideră că spitalele şi centrele de sănătate vor acoperi costul cheltuielilor pentru serviciile medicale, chiar dacă acestea au fost schimbate considerabil.

Managerii instituţiilor medicale salută această majorare. Şeful Spitalului Raional Ungheni, Andrei Alexeev, consideră că aceasta trebuia demult operată. „Preţurile pentru unele intervenţii chirurgicale erau mai mult decât modeste, iar spitalul trebuia să le acopere din bugetul propriu. Astfel se acumulau datorii”, zice directorul.

Pe de altă parte, persoanele care nu au reuşit să îşi procure poliţă medicală regretă că serviciile medicale au devenit mai scumpe. „În aşa condiţii oamenii nu vor ajunge la medic şi vor muri cu zile”, este de părere Mihai Carapcevschi din Ungheni. După părerea lui, statul ar trebui să îşi susţină cetăţenii, care şi aşa nu au salarii mari, ce le-ar permite să se îngrijească de sănătate.

