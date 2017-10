Săptămâna Națională a Voluntariatului 2017



Începutul de octombrie a fost colorat de sute sau poate chiar mii de zâmbete în raionul Ungheni, au fost mișcate din loc lucruri, care poate în restul anului ne spunem că, uite, nu avem cu ce și nu avem cu cine. La început de octombrie mulți, mulți oameni dau prioritate comunității și o vor mai dezvoltată și mai prosperă, pentru că-n octombrie s-a desfășurat cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului – Săptămâna Națională a Voluntariatului „Hai în gașca voluntarilor!” (SNV). La ediția curentă în Ungheni au fost înscrise peste 112 activități de voluntariat, preponderent acțiuni de salubrizare și caritate.

Tatiana Lazăr, coordonator raional SNV 2017, ne-a declarat că și-ar fi dorit să se implice mai mult la acest mare eveniment de promovare a voluntariatului și autoritățile publice locale, instituțiile publice, asociațiile obștești, grupurile de inițiativă locală etc. Dânsa menționează că în pofida acestor factori, anul acesta SNV a implicat mai mulți voluntari ca în edițiile precedente, e un număr chiar dublu: „Cel mai mult ne bucură că oamenii au putut conștientiza importanța voluntariatului pentru comunitate și vor face voluntariat nu numai în această săptămână, dar și pe parcursul întregului an”. Noutatea SNV sunt activitățile de caritate, care au fost mult mai multe la această ediție. Anisia Gulica, coordonatorul evenimentului în Pârlița, ne spune că a rămas surprins plăcută de solidaritatea oamenilor, de faptul că s-au implicat foarte activ în activitățile de voluntariat.

Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 s-a desfășurat în perioada 2–8 octombrie și este la cea de-a XI-a ediție. Natalia Morari Șapte mii șase sute șaizeci și nouă lei au colecat pârlițenii pentru Dumitru Perguza, un tânăr din Chișinău diagnosticat cu tumoare claviculară. Și nu oricum, ci în cadrul Festivalului Ciuboțelelor, un eveniment de caritate, organizat de Asociația Obștească „Noi suntem alături” (Chișinău).

Anisia Gulica, coordonatorul local al evenimentului de caritate spune că această metodă de colectare de fonduri este mai atipică. „Reprezentanții asociației au trimis o scrisoare de a ne alătura la această campanie prin a achiziționa ciuboțele, produse în Moldova și oferite lor de către producători”, menționează aceasta.

Pârlițenii au fost deosebiți de receptivi. Evenimentul început la ora 9.00 s-a încheiat la 17.00, astfel s-a reușit să se colecteze acea sumă. Romeo Ciupercă, directorul Liceului Teoretic „A. Mateevici” din localitate, locul unde s-a desfășurat festivalul de caritate, întrebat fiind de ce a susținut cazul lui Dumitru, ne-a spus că fiecare om trebuie ajutat din oricare colț al țării nu ar fi.

Dar lucrurile frumoase realizate de elevii și profesorii de la Pârlița nu se opresc aici. Ainisia Gulica mai menționează că pârlițenii au achiziționat încălțăminte nu numai pentru ei și familiile lor, dar și pentru 18 copii din familii social-vulnerabile din localitate (2 perechi de încălțăminte pentru fiecare) și pentru 9 copii de la Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii de la Cornești papuceii de cameră.

Evenimentul a făcut parte din cadrul evenimentelor dedicate Săptamânii Naționale a Voluntariatului 2017. Natalia Morari La liceul „Aleksandr Pușkin”, Ungheni recent, s-a stabilit un porumbel. Interesant, de unde aici, la etajul al doilea al unui bloc, s-a luat această pasăre ciudată? Directoarea educativă, Valentina Gonțova, a explicat că înainte de aceasta, la parter, „a prins rădăcini” pomul vieții. Potrivit psihologului liceului, Ana Climișina, acesta e un mozaic, de care s-au ocupat voluntarii din clasele a VIII-a. În primul caz, au lipit trunchiul pomului pe care au plasat frunzele decupate din timp. Pe ele, în timpul recreațiilor, copiii au scris ce înseamnă viața: „familia, ciocolata, ciorba mamei, respectul, dragostea, sănătatea, speranța, bucuria, visele împlinite, muzica, oamenii dragi, părinții” și multe altele. „Nu ne-am gândit că elevii vor avea o atitudine atât de serioasă. Timp de trei recreații a crescut arborele. Acest lucru a fost uimitor”, a spus Valentina Gonțova.

Cum s-a născut această idee? Psihologul spune că ei în fiecare an desfășoară o mulțime de tot felul de activități și în timpul pregătirii uneia dintre ele, dedicate țărilor Uniunii Europene, pentru prima dată au folosit un astfel de mozaic.

În același mod a zburat la etajul al doilea și porumbelul păcii, apoi, alături de el, „au urcat” baloane, așa cum se cuvine, cu sfori. Această acțiune de voluntariat s-a numit „Lumea mea e minunată. Ea mă iubește”. Copiii, potrivit Valentinei Gonțova, au chibzuit, au conștientizat și au răspuns sincer la această întrebare dificilă: ce înseamnă pacea în viața lor: „Pacea pentru mine înseamnă totul”, „Zâmbete fericite de copii”, „Familia”, „Libertatea”, „Dragoste+Fericire=Pace”, „Răbdarea”. La rândul său, Ana Climișina a menționat voluntari din clasele a opta, băieți foarte activi, foarte capabili, uniți, gata de a lucra, de a se ajuta reciproc. Acum se vor gândi ce să planteze sau să găzduiască la etajul al treilea. Valentina Slotina De-i frig, de plouă voluntarii din Negurenii Vechi și Zăzulenii Vechi nu se odihnesc. Ei s-au întâlnit duminică, 8 octombrie, pentru a discuta despre Săptămâna Națională a Voluntariatului 2017, despre implicarea lor în acest mare eveniment de promovare a voluntariatului, despre ce probleme sunt în comunitate, cum pot fi soluționate și care ar fi aportul în rezolvarea lor și cum văd ei noțiunea de voluntariat.

„Am dat start acțiunii cu specificarea despre ce înseamnă noțiunea de voluntariat și ce calități dezvoltă activitatea de voluntariat și le-am plasat pe panoul din sala unde s-a desfășurat masa rotundă”, ne spune Galina Uscatu, moderatoarea evenimentului „Impactul acţiunilor de voluntariat în comunitate”. În viziunea membrilor Consiliului elevilor, cele mai importante probleme din ambele localități sunt: lipsa unui viitor bun pentru tineri, poluarea mediului înconjurător, lipsa locurilor de muncă, indiferenţa autorităților publice locale şi a comunităţii. Ei consideră că la soluționarea acestor probleme trebuie să se implice grupurile de iniţiativă, primăria, Consiliul local, organizațiile neguvernamentale și simpli cetățeni prin organizarea în sate a unei zile sanitare (lunar), alocarea unui mijloc de transport pentru a evacua deşeurile, obligarea proprietarilor magazinelor să instaleze coșuri pentru gunoi în preajma localurilor, organizarea concursurilor ecologice „Cea mai curată mahala” și „Cea mai curată stradă”.

Voluntarii și-au găsit și ei rolul lor în soluționarea problemelor depistate. Ei vor elabora și distribui în comunitate fluturaşi informativi pe probleme ecologice, sociale, medicale, se vor implica în activităţi de voluntariat şi în continuare pentru a fi cetăţeni activi, vor instala la sărbătorile pascale coșuri de gunoi în cimitirul din sat.

Victoria Ciobanu, studentă la Colegiul de medicină din Ungheni și voluntară activă, şi-a împărtăşit experienţa ei de voluntariat. Ea a specificat că membrii Consiliului de elevi ar trebui să fie activi şi să dea exemplu şi doar atunci comunitatea va reacţiona pozitiv. Natalia Morari COSTULENI. Circa 30 de elevii ai clasei a IX-a din gimnaziul local au desfășurat săptămâna trecută o emoționantă acțiune de voluntariat. Inițiativa le aparține, ei s-au gândit ca în ajunul Zilei Pedagogului și în perioada Săptămânii Naționale a Voluntariatului să desfășoare o activitate dedicată profesorilor care au trecut în neființă.

Elevii au mers la mormintele foștilor profesori pentru a le curăța și a le reamenaja. Președinta și vicepreședinta consiliului elevilor, Nicoleta Obor și Nadejda Butnaru, au precizat că în spatele lor s-a aflat diriginta clasei, Eugenia Prepeliță. Ideea le-a aparținut în totalitate, deși în anii trecuți se mai desfășurau astfel de activități, niciodată însă nu s-a petrecut în preajma sărbătorii închinate profesorilor. „Ne-am gândit că odată ce vom sărbători ziua profesorilor să nu lăsăm uitării nici foștii pedagogi, care azi nu mai sunt printre noi. După ore ne-am mobilizat, am luat instrumentele necesare, lista celor 21 de profesori decedați și am mers la cimitir. O fost o acțiune binevenită, așa considerăm noi, și ar fi bine ca acțiunea respectivă să devină o tradiție pentru următoarele generații”, au spus fetele.

Iar de ziua pedagogilor copiii au revenit aici cu flori și lumânări pentru a aduce un omagiu profesorilor trecuți în lumea celor drepți. Daria Dorina

