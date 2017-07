Sărăbătoare la Movila Măgura



Este deja al treilea an consecutiv, când la poalele Movilei Măgura, se adună zeci de oameni din diferite localități ale raionului Ungheni și Fălești pentru a promova tradițiile și obiceiurile strămoșești. Parcurgând un drum lung de țară, căci satul Tâghira, se află la o distanță de 14 kilometri de orașul Ungheni, apoi ocolind lanurile de răsărită și un crâng, în față ți se deschide o panoramă uimitoare. Doar dealul Măgura, așa cum l-au botezat localnicii, se evidențiază printr-o movilă de 14 metri înălțime. Mai multe citiți în ziarul ”Unghiul” de la 21.07.2017

