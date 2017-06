Sărbătoare a fotbalului la Ungheni



FC Atila, în Divizia B

Stadionul municipal a găzduit recent festivitatea de premiere a echipelor, care au participat la Campionatul raionului Ungheni la fotbal, ediția 2016-2017. Meciurile s-au disputat atât între seniori cât și juniori.

La categoria juniori, locul I l-a ocupat CS Petrești, II – FC Bumbăta și III – FC Sculeni. Pentru cea de-a doua categorie, la seniori, pe locul de frunte s-a clasat FC Atila Ungheni. Echipa este campioană a raionului în acest an și îl va reprezenta în Divizia B la campionatul republican, locul II – Sculeni, II – FC Zagarancea.

Federația Raională de Fotbal împreună cu Direcția Educație și Consiliul Raional au acordat premii bănești, diplome și cupe echipelor participante. Din partea Federației Moldovenești de Fotbal echipele au mai primit câte o minge pe care jucătorii au spus că o vor păstra la loc de cinste în speranța că le va aduce succes în meciurile următoare.

Peședintele clubului de fotbal FC Atila, Ion Poia, ne-a dezvăluit câteva secrete a reușitei lor la acest campionat: „A fost o victorie frumoasă, o victorie pentru care ne-am luptat și am demonstrat că o merităm. Este evident că fiecare echipă atunci când intră în teren vrea să câștige, dar pentru asta este nevoie de multă maiestrie, ceea ce jucătorii noștri au arătat-o. Majoritatea dintre ei sunt deja fotbaliști cu o bogată experiență, trecuți de 30 de ani, cu toate acestea noi reușim să ne menținem datorită spiritului de echipă. Atunci când intrăm în joc suntem conștienți că nu intră o singură personă, dar 11, fiecare din ei fiind responsabil de reușita întregii echipe. Este foarte important ca în cele 90 de minute cât durează meciul jucătorii să fie uniți, să-și facă fiecare treaba sa și cât mai bine”. Cupa la minifotbal, ediția 2017

Pe lângă festivitatea de premiere a campioanei raionului la fotbal, concomitent s-au disputat mai multe meciuri, care s-au înscris în ediția 2017 a cupei la minifotbal. Participante la categoria juniori au fost 3 echipe. În rezultatul meciurilor desfășurate, scorul a fost următorul: FC Haiduc, Bumbăta – CS Petrești 3:5; FC Speranța Semeni-FC Haiduc 4:1; CS Petrești-FC Speranța 2:1. Cupa a revenit echipei CS Petrești.

La categoria seniori, au participat 8 echipe, care s-au împărțit în două grupe a căte 4. Meciurile au fost susținute astfel: FC Condrătești–FC Sinești 1:3; FC Haiduc-FC Zagarancea 1:4; FC Condrătești-FC Haiduc 3:4; FC Zagarancea-FC Sinești 7:4; FC Condrătești-FC Zagarancea 2:8; FC Haiduc-FC Sinești 8:3; FC Speranța-FC Sculeni 0:3; CS Petrești-FC Atila 2:3; FC Speranța-CS Petrești 1:2; FC Sculeni-FC Atila 4:3; CS Petrești-FC Sculeni 2:4 și FC Atila-FC Speranța 1:2. În finală au jucat FC Zagarancea și FC Sculeni cu scorul de 2:3. Deținător al cupei a devenit FC Sculeni.

Potrivit președintelui Federației Raionale de Fotbal, Pentru Langa, au fost niște competiții la care au participat echipe puternice, echipe care au dat dovadă de profesionalism și iscusință. „În marea finală au ajuns două echipe cu 9 puncte, este vorba de FC Zagarancea și FC Sculeni. 6 puncte a acumulat FC Haiduc, această echipă a jucat cu multă ambiție. Echipele din Sinești, Petrești și Semeni și FC Atila au obținut câte 3 puncte, iar pe ultimul loc s-a clasat Condrăteștiul cu 0 puncte”, a concretizat Petru Langa.

