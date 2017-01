Sărbătoare după sărbătoare…



Tweet



Tweet

Anul Nou şi Sfântul Vasile pe stil vechi, iar cetele de urători dau năvala pe la case. O săptămână în urmă colindătorii vesteau naşterea lui Hristos. Tot pe vechi. Iar până atunci oamenii au postit. Dar nu toţi, unii au mâncat de sec doar câteva zile după Anul Nou pe nou, iar masa de revelion pentru mulţi, probabil, chiar foarte mulţi nu a fost compusă din bucate de post. Pentru că magazinele şi pieţele în ajun au fost luate cu asalt, cea mai mare îmbulzeală fiind la tejghelele cu cărnuri şi salamuri. Şi cel care recent a devenit mare demnitar şi tot promite să apere valorile creştine, la trecerea dintre ani, nu cred să fi avut pe masă fasole şi mămăligă. Doar cu o săptămână mai devreme a fost Crăciunul pe nou. Probabil, moldovenii sunt unicii care oficial îl sărbătoresc de două ori pe an. Şi sărbătorile ne despart…

You can leave a response , or trackback from your own site.