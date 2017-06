Sărbătoarea Fagului la Rădenii Vechi



Tweet



Tweet

Sculpturi în lemn, expoziții deosebite şi bucate tradiţionale din belşug. Toate au făcut deliciul vizitatorilor la cea de a IV-a ediţie a festivalului „Sărbătoarea Fagului”, care s-a desfăşurat duminică, 28 mai, la Tabăra de odihnă „ProSănătate” din Redenii Vechi.

De organizarea acestui eveniment s-au ocupat Secția Cultură și Turism a raionului Ungheni, Primaria satului Rădenii Vechi în colaborare cu Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” și, nu în ultimul rând, Tabăra de odihnă „ProSănătate”. Astfel, evenimentul a inclus mai multe compartimente: concursul sculpturilor din lemn „Ca la Codru”, expoziția meșterilor populari, expoziția culinară, concursul de desen „Codrule, Codruțule” și festivalul muzical, ediția a V-a, „La poale de Codru”.

Festivalul a fost deschis de către vicepreședintele raionului Ungheni, Petru Gherasimov. „Mă bucură tot mai mult faptul că pe an ce trece această sărbătoare devine mai frumoasă, mai sentimentală, se mărește și numărul de participanți. Sperăm ca acesta zi să o petrecem într-un mod cât mai plăcut și ne dorim ca participanții să revină aici în fiecare an și să oferim o continuitate acestei sărbători, așa ca de fiecare dată să fim din ce în ce mai buni”, a declarat dânsul. Cuvânt a luat și directoarea Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Diana Decusar. „Dacă îmi amintesc acum, ideea de a aduce aici Festivalul „Sărbătoarea Fagului” a venit de la Consiliul Raional Ungheni. Inițiativa este una binevenită în raionul nostru deoarece avem atâtea colective minunate cu o culturalitate deosebită, care nu ar trebuie să rămână în umbră. Noi trebuie să ne promovăm cultura, astfel încât să nu pierdem din această mare valoare a patrimoniului național”. Tabăra cioplitorilor s-a deschis încă pe data de 18 mai, concursul a adunat 7 meșteri mari din mai multe colțuri ale Moldovei: Bălți, Fălești, Cahul, Dubăsari și Ungheni. Pe parcursul celor trei zile concurenții au reușit să dea viață unor extraordinare lucrări, eroi din povestea „Harap Alb” de Ion Creangă. Creațiile meșterilor au rămas ca exponate pe teritoriul taberi „Pro Sănătate”. Mențiuni pentru participarea la concurs au primit: Alexandru Vlahu (Cahul), Andrei Tăișeanu (Chișinău), Dumitru Portărescu și Maxim Alexeev (ambii din Dubăsari), Dumitru Moruzuc (Fălești), Vasile Sicoia (Fălești). Premiul pentru creativitate i-a fost înmânat meșterului Semion Bulbaș satul Rădenii Vechi, Ungheni.

După ce au fost admirate lucrările de sculptură atenția a trecut spre bucate. Opt echipe au participat la concursul culinar cu o expoziție de mâncăruri tradiționale. „Totul este pregătit ecologic, de casă, m-am trezit dimineața devreme și am gătit totul cu mult drag. Am gătit sarmale cu frunză de vie, de varză, rață, babă neagră, clătite cu ciuperci. În general, am încercat să fac mai multe preparate din produsele culese sau strânse din pădurile noastre. Am pregătit mâncare cu mai multe feluri de ciuperci, am aici și plăcinte, și clătite, ciuperci umplute”, a povestit Ecaterina Negară, reprezentanta echipei „Ilincuțele”. Deși fiecare echipă s-a remarcat prin specialitățile pregătite, cei mai deosebiți, care au uimit juriul cu bucate preparate din 5 soiuri de ciuperci, au fost membii echipei „Plaiul Fagului”, premii și diplome au primit și celelalte ansambluri folclorice: „Codrencele” (Rădenii Vechi), „Ilincuțele” (Chirileni), „Slatina” (Cornești), „Polinușca” (Pârlița), „Busuioc” (Mănoilești), „Ciutura” (Cetireni), „Vârsta de Aur” (Ungheni). Toate echipele s-au ridicat la nivelul așteptărilor și fiecare dintre ele a încercat să vină cu ceva nou, inedit. Manifestarea este organizată pentru a valorifica şi a promova turismul în inima codrilor, în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”. Vizitatorii s-au delectat cu muzică tradițională, expoziţii ale meşterilor populari, delicii gastronomice din produse din codru, expoziţii de produse apicole și plante medicinale. „Eu am rămas surprinsă de tot ce se petrece aici. Este pentru prima dată când vin la acest festival. Am venit împreună cu soțul și copilul, am dorit să mai ieșim din rutina zilnică și chiar a fost o alegere bună. Am gustat plăcinte și am cumpărat și o jucărie băiețelului. Mă miră faptul că jucăriile lucrate manual sunt mai ieftine ca cele din magazine”, a declarat una dintre vizitatoarele evenimentului, Ala Voitenco.

Cei care au participat la festival de asemenea au avut ocazia să parcurgă traseele turistice ale rezervației, fiind ghidați de către colaboratorii acesteia. Pe parcursul sărbătorii 10 ansambluri etno-folclorice au creat buna dispoziție și au încins atmosfera. Organizatorii au promis că în fiecare an va avea loc o asemenea sărbătoare, deoarece scopul este unul important, anume reînvierea tradițiilor naționale.

You can leave a response , or trackback from your own site.