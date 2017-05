Sărmane păsărele



Într-adevăr, ne este milă de ele cu toate că țipă dimineața ca nebunele și fac pe capetele locuitorilor din Ungheni. Spuneți-mi,de unde această milă? De aceea că din cauza curățatului și defrișării de primăvară care s-a tărăgănat au fost nimiciți o mulțime de pui de ciori pe strada Decebal, din care cauză oamenii nu se pot liniști până în prezent.Cu întârziere, desigur, ungheneanca Nina Bucătaru a spus că era îngrozitor să vezi ce se făcea când au început să taie crengile care cădeau împreună cu cuiburile și puii din ele. Puii se loveau de asfalt, iar muncitori care se ocupau de curățarea copacilor îi aruncau cu piciorul într-o parte. „Ne-am adunat acolo opt femei, strigam, dar ni s-a spus că nu este treaba noastră. Îmi pare rău că nu aveam o cameră de luat vederi, ca apoi să postez pe internet acest filmuleț despre iubirea față de natură. Ce se întâmplă în oraș în această primăvară? De ce se taie atât de mult? Nu am cuvinte”, a spus, aproape plângând, femeia. Iar Svetlana Pascaru, săptămâna trecută, a fost la redacție și ne-a povestit că atunci nepotul ei a venit de la școală și a întrebat, oare acești neni nu știu că puii încă nu pot zbura? În acest sens, pe ea o interesează o întrebare, ce lecție li se dă copiilor nimicind puii neputincioși.

Petru Langa, viceprimar de Ungheni, a explicat că drumul pe strada Decebal e un drum de stat și de tăiatul copacilor acolo s-a ocupat filiala Ungheni a SA „Drumuri-Strășeni”, au avut permisiune de la ecologiști și cu primăria nu au convenit – e drumul lor cu tot cu plopi. În același timp, plopii sunt mari. Haideți, cică, să judecăm drept, sunt copaci uriași și crengile lor prezentau pericol pentru pietoni, pentru mașini. Interlocutorul a propus să citim legislația care spune că nu trebuie să îngrijim arborii seculari, în locul lor să fie sădiți alții. Ei bine, dar aceștia nu sunt arbori seculari, e puțin probabil să aibă 40-50 de ani, prea mari sunt. Se pare că anul acesta au fost tăiați mulți copaci, probabil, de aceea că pe parcursul anului s-au adunat multe cereri de la cetățeni pentru a fi defrișați arbori bătrâni, uscați, serviciul comunal desfășoară verificarea plantaților de pe străzi, taie ramurile și rețelele electrice.

Potrivit lui Vadim Dadus, șef al Inspectoratului Ecologic al raionului Ungheni, s-a eliberat permisiunea de tăiere a arborilor care prezintă pericol, pentru că au fost cazuri când s-au rupt ramurile. Pentru a le evita, a fost eliberată autorizația respectivă. Chipurile, nu dea Domnul să se întâmple ceva. Despre faptul că acolo au fost pui el a aflat dintr-un mesaj pe rețeaua de socializare. Restul întrebărilor să fie adresate executorilor.

În genere, după război mulți eroi, iar dacă puii au pierit, probabil, ei singuri sunt de vină, nu trebuiau să împiedice lucrările autorizate. Vom mai menționat că așa arată acum strada umbroasă de odinioară Decebal. Și păsările? Păsările au supraviețuit cruzimea oamenilor și se mută în altă parte. Iar copiilor le-a mai fost predată o lecție că adulții aceștia ciudați una zic și alta fac.

